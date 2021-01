Honor 40, View 40, Magic 3 e non solo: tante novità in arrivo

Honor 40, View 40 e Magic 3 saranno soltanto tre degli smartphone di spicco che vedremo durante questo 2021. A parlarne è Teme, leaker sempre molto attendibile quando si tratta di Huawei ed Honor. Durante lo scorso 2020 si è parlato molto poco di Honor: a causa del ban USA, la compagnia si è defilata dal mercato occidentale degli smartphone. In Cina non sono mancati lanci come quello di Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+, così come della serie X10, ma sono tutti modelli che non sono mai arrivati qua da noi. Al contrario di Huawei, Honor ha preferito concentrarsi su wearables e notebook, categorie non soggette alle limitazioni del ban.

Un 2021 ricco di novità: Honor View 40, 40 e Magic 3 non mancheranno

Ma nel 2021 la storia sarà ben diversa, come dimostra il lancio del nuovo Honor V40. Certo, per il momento lo smartphone è stato presentato unicamente in Cina, ma nei prossimi mesi dovrebbe sbarcare in occidente. L'azienda sta progressivamente riacquistando le partnership perse nei mesi precedenti e anche Google dovrebbe tornare sui propri dispositivi. I rumors indicano proprio Honor View 40 come uno dei primi modelli della rinascita in Europa, con un lancio previsto durante la primavera. Ma non sarà il solo top di gamma di un'annata che si prospetta piuttosto proficua. Dopo View 40 ci sarà anche Honor 40: visti i ritardi dovuti a questa sorta di “ricostruzione”, la serie di punta sarebbe programmata più in là col tempo, non in primavera bensì in estate.

Ma la ciliegina sulla torta, secondo quanto riferisce Teme, sarà Honor Magic 3. La compagnia sarebbe pronta a riprendere in mano l'avveniristica famiglia di top di gamma, nata per offrire qualcosa di più particolare al pubblico. Il primo modello offriva un look tutto curve ed un software ricco di funzionalità aggiuntive offerte dall'AI. Il secondo faceva parte dell'ormai abbandonata categoria di smartphone con scocca a slider. Chissà in cosa primeggerà questo Magic 3, magari con la tanto discussa fotocamera sotto allo schermo?

Non solo top di gamma per il 2021 di Honor

Ma non dimentichiamoci che la fortuna di Honor, in termini di vendita, l'hanno sempre fatta i modelli più tipicamente mid-range. Vedremo se ci sarà un seguito effettivo alla famiglia Honor 9X, magari con l'importazione di Honor X10 o se saltando direttamente ad un nuovo capitolo.

