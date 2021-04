Si torna a parlare di nuovi prodotti su YouPin e questa volta di un pratico accessorio adatto alla calura in arrivo. L'estate si fa sempre più vicina e la piattaforma di crowdfunding sta già preparando il terreno con una serie di prodotti: tra questi trova spazio anche il nuovo mini ventilatore da collo di Qualitell, ovviamente lanciato su Xiaomi YouPin ad un prezzo super appetibile.

Xiaomi presenta il pratico mini ventilatore da collo Qualitell

Come anticipato in apertura, il nuovo mini ventilatore da collo di Xiaomi YouPin arriva sotto il marchio Qualitell: si tratta di un brand già noto, visto anche di recente con una racchetta anti zanzare dotata di un display. Il dispositivo presenta un corpo compatto e leggero (210 x 180 x 65.5 mm per 295 grammi), è realizzato in ABS con imbottiture in silicone ed è disponibile in due colorazioni. All'interno trovano spazio due ventole a 60 pale ed un motorino in grado di raggiungere il 65.000 giri al minuto. In questo modo è possibile sfuggire alla calura estiva in modo pratico e veloce, ma soprattutto con zero ingombri e in qualsiasi momento.







L'accessorio è alimentato da una batteria da 1.600 mAh, ricaricabile tramite Type-C e in grado di offrire fino a 300 minuti di autonomia (a bassa potenza, mentre al massimo si scende a 75 minuti).

Il prezzo del mini ventilatore da collo Qualitell su Xiaomi YouPin è di appena 12€ al cambio attuale, ossia 99 yuan. Al momento è ancora in fase di crowdfunding ma l'interesse degli utenti cinesi è altissimo, tanto che ha già superato l'obiettivo e raggiunto il 208%.

