Come da copione, Mi 11 è stato il solo protagonista dell'evento del 28 dicembre (qui trovate tutto sul nuovo flagship). Già da tempo i vari leaker erano d'accordo su una cosa: la versione potenziata del top di gamma sarà lanciata nel corso del 2021. La compagnia di Lei Jun non ha svelato nulla durante la presentazione del modello “base” e noi restiamo a bocca asciutta e con una domanda: quando esce Xiaomi Mi 11 Pro? Per fortuna sembra che non ci sarà da attendere a lungo, secondo le ultime indiscrezioni.

Aggiornamento 2/01: l'app MIUI Gallery conferma l'esistenza del Mi 11 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Quando esce Xiaomi Mi 11 Pro: indizi ed indiscrezioni sul periodo di uscita del super flagship

I primi mesi del nuovo anno saranno particolarmente intensi per i Mi Fan: si attende, infatti, il debutto di Mi 11 Global (già protagonista dei primi dettagli), ma anche il modello Pro in Cina. Non sappiamo se quest'ultimo arriverà anche da noi visto che per ora le anticipazioni della divisione internazionale del brand fa riferimento solo al modello standar. Quale che sia il suo destino, siamo curiosi di scoprire quando esce Xiaomi Mi 11 Pro e forse la risposta è più semplice di quello che pensiamo.

DigitalChatStation, leaker noto per l'affidabilità delle sue notizie, riporta che Mi 11 Pro arriverà dopo il festival di primavera. Si tratta del periodo del Capodanno Cinese e quindi ciò vuol dire che il flagship sarà presentato dopo il 12 febbraio 2021. Forse puntare per un lancio durante il mese di febbraio potrebbe essere esagerato; di conseguenza meglio puntare su marzo, ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre a Xiaomi.

Un assaggio delle specifiche

Nel frattempo, mentre aspettiamo maggiori dettagli su Xiaomi Mi 11 Pro, vi segnaliamo che il leaker ha già “svelato” alcuni dettagli sul dispositivo (ma restando sul vago). Viste le novità introdotte dal Mi 11 base è lecito immaginare che il fratello maggiore prenderà molto dalle sue specifiche, a cominciare dallo Snapdragon 888 fino ad arrivare all'ottimo display AMOLED da 6.81″ (elogiato anche da DisplayMate).

Dal canto suo DigitalChatStation anticipa che il dispositivo arriverà con un comparto fotografico migliorato ed una ricarica rapida ancora più veloce. Vista la sua assenza su Mi 11 potremmo aspettarci l'aggiunta di un teleobiettivo, magari con sistema a periscopio. Lato ricarica non può non venire in mente la soluzione a 120W vista a bordo di Mi 10 Ultra, ma meno di sorprese (con una tecnologia ancora più potente).

MIUI Gallery conferma l'esistenza di Mi 11 Pro | Aggiornamento 2/01

Durante l'evento di lancio di Mi 11 non si è fatta menzione di una possibile versione Pro e quanto visto finora è solo frutto dei leak. Altri produttori hanno anticipato l'arrivo di modelli superiori, come nel caso di OPPO Reno 5 Pro+ (presentato successivamente rispetto ai fratelli) e di vivo X60 Pro+ (in arrivo a gennaio), ma per la compagnia di Lei Jun non vi è stato un annuncio analogo. Per fortuna è spuntata l'ennesima prova che dimostra l'esistenza del futuro Xiaomi Mi 11 Pro: il super top di gamma è stato confermato da una stringa del codice dell'applicazione MIUI Gallery, come si vede nell'immagine in alto.

Inoltre, smanettando sempre con il codice, i developer di XDA sono riusciti a capire che il dispositivo avrà un display con bordi curvi (ovviamente ci si aspetta ancora una volta una risoluzione in QHD). Ci sono poi indizi in merito a funzioni come le tecnologie MEMC, SDR-to-HDR e upscaling AI, tutte funzionalità che non sono state annunciate durante l'evento di Mi 11 e che potrebbero essere esclusive del fratello maggiore Pro.

