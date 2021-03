Mentre le indiscrezioni sui prossimi modelli della serie top si fanno sempre più insistenti, ecco che Xiaomi ha svelato un evento per il prossimo 29 marzo 2021: impossibile non pensare alla possibile data di presentazione di Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e del “piccolo” Mi 11 Lite!

Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite potrebbero avere una data di presentazione

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!



We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).



This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf — Xiaomi (@Xiaomi) March 22, 2021

Purtroppo però l'annuncio da parte della compagnia cinese non è stato molto specifico in merito ai prodotti che verranno lanciati. I canali social ufficiali di Xiaomi hanno confermato solo un evento per il 29 marzo, con il debutto di nuovi prodotti: ovviamente si tratta di una presentazione per il mercato Global, quindi possiamo aspettarci per l'Europa. Ovviamente, come anticipato in apertura, il pensiero corre rapido verso Xiaomi Mi 11 Pro, già protagonista di numerose indiscrezioni.

Tuttavia, come i più avvezzi ai leak già sapranno, si attende anche il debutto di un ennesimo modello della gamma top. Xiaomi dovrebbe lanciare anche un Mi 11 Ultra, dispositivo caratterizzato da un layout fotografico unico, con tanto di mini Second Display. Se volete saperne di più, qui trovate tutti i dettagli.

A completare il quadro abbiamo il piccolo della gamma, ossia Xiaomi Mi 11 Lite. Quest'ultimo è stato perfino avvistato presso alcuni rivenditori in Italia (date un'occhiata a tutti i leak sul dispositivo), con tanto di “conferme” su specifiche e prezzo.

Comunque vale la pena sottolineare ancora una volta che Xiaomi non ha ancora confermato i prodotti che saranno presentati, quindi ci sono ancora dei dubbi. Tra parentesi, in patria arriverà a brave il nuovo Mi Notebook Pro 15 2021 e non è da escludere totalmente che anche il laptop possa essere tra i protagonisti dell'evento del 29 marzo.

