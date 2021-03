Dopo il lancio non entusiasmante di Xiaomi Mi Band 5, in tanti sono curiosi di scoprire quali novità porterà con sé la nuova Xiaomi Mi Band 6. In rete sono già iniziati i primi rumors sulla futura smartband Xiaomi, in arrivo in un settore che si dimostra sempre più competitivo. Per questo abbiamo deciso di creare un articolo dedicato in cui potete trovare elencate tutte le varie informazioni su Mi Band 6, fra specifiche, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 23/02: Xiaomi Mi Band 6 ha ricevuto una nuova certificazione e il lancio si fa più vicino. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Iniziano i rumors sulla prossima Xiaomi Mi Band 6: quali saranno le novità?

La prima cosa che scopriamo di Xiaomi Mi Band 6 è il suo possibile nome in codice “PanGu“. Scovato all'interno di una delle ultime versioni dell'app Amazfit, non è sicuro al 100% che indichi la smartband Xiaomi. Potrebbe anche trattarsi della nuova Amazfit Band 6, altrettanto attesa vista la bontà dimostrata dal modello attualmente in commercio. Tuttavia, ci sono dei riferimenti nelle stringhe di codice del software che la ricollegherebbero direttamente alla Xiaomi Mi Band 4.







Dubbi a parte, quali sarebbero le novità di Xiaomi Mi Band 6? Per il momento è ancora presto per dirlo, dato che le indiscrezioni sono ancora scarse. Dall'analisi del software si evince che saranno permessi i pagamenti contactless mediante l'utilizzo del supporto NFC. Ma questa è una feature che diamo per scontato (o quasi) per una smartband di punta in arrivo nel 2021. Fra le ipotesi avanzate c'è la possibilità che Xiaomi possa abbracciare una nuova tipologia di vibrazione avanzata.

Mi Band 6 tra display, icone, GPS, NFC e Alexa

Dopo le prime avvisaglie del mese scorso, iniziano a venire fuori primi interessanti dettagli sulle specifiche, dall'app Zepp, che comporranno la Xiaomi Mi Band 6. Anzitutto, che potrebbero esserci (ancora una volta) due versioni perché esistono due codename della prossima smartband, cioè XMSH16HM e XMSH15HM con la prima dotata di NFC e l'altra probabilmente sprovvista di questa funzione.







Passando oltre, si arriva al GPS, che dovrebbe essere finalmente integrato. Per le cose più succulente guardiamo al display, che dovrebbe essere più ampio e definito, con una risoluzione da 152 x 360/368 pixel, rispetto alla definizione di 126 x 294 pixel della Band 5. Questo sarebbe effettivamente un gran colpo per gli amanti della line up di smartband di Xiaomi, che potrebbe ritrovarsi Watch Face stock molto più ricche di informazioni, come vedete nell'immagine.









Dopo gli aspetti tecnici, passiamo al software e le icone della prossima Mi Band 6. Sono davvero tante le emoji, circa 308, ma abbiamo una vasta gamma di icone per le notifiche che aumentano notevolmente rispetto alla Band 5. Dalla visualizzazione all'assistente vocale, con l'arrivo di Alexa e l'introduzione dell'SpO2, come si può vedere dal menù. Per le attività sportive, ne abbiamo ora 30.

Insomma, adesso sappiamo come è dentro Xiaomi Mi Band 6, che prende in eredità alcune funzioni già presenti nell'Amazfit Band 5, qui un confronto tra smartband, migliorandole. Purtroppo non abbiamo dettagli in merito all'uscita e tanto meno del prezzo, ma è facile aspettarsi che verranno rivelati tra qualche mese.

Xiaomi Mi Band 6 certificata: il lancio si avvicina sempre di più

Xiaomi Mi Smart Band 6 receives the Indonesian Telecom certification. The band might soon launch in India as well, as it has already been certified by the Indian BIS.#Xiaomi #MiSmartBand6 #MiBand6 pic.twitter.com/jqPIelAHSi — Mukul Sharma (@stufflistings) February 23, 2021

Il leaker Mukul Sharma ha avvistato alcune certificazioni dedicate al dispositivo siglato XMSH15HM: si tratta nientemeno che della futura Xiaomi Mi Band 6, come si evince dagli stessi documenti (nell'immagine in alto). La comparsa della celebre smartband nel database dell'ente indiano BIS e di Telecom (Indonesia) può significare solo una cosa: l'azienda sta raccogliendo le dovute certificazioni e il lancio potrebbe non essere poi così lontano.

Purtroppo mancano ancora dettagli certi e non abbiano né una data né il periodo di uscita. L'attuale generazione e la precedente Mi Band 4 hanno visto la luce in Cina durante il mese di giugno: ci toccherà aspettare ancora tanto oppure queste certificazioni indicano che il lancio della Xiaomi Mi Band 6 potrebbe arrivare prima del previsto? Per ora escludiamo marzo, ma il mese di aprile potrebbe essere un candidato papabile… dita incrociate e aspettiamo novità ed indiscrezioni!

La nuova smartband sarà in grado di rispondere ai messaggi (finalmente) | Aggiornamento 24/02

Dopo aver visto le prime certificazioni al di fuori della Cina torniamo a parlare della futura Xiaomi Mi Band 6 grazie ad una novità che farà gola agli appassionati del celebre indossabile. Secondo quanto rivelato da un insider, smanettando all'interno dell'app Mi Fit ha trovato alcune stringhe di codice sospette, con riferimento proprio alla Mi Band 6. Precisamente si tratta delle seguenti frasi:

Sono in riunione, risponderò più tardi. Sto guidando, contattami più tardi. Non posso rispondere in questo momento, contattami più tardi.

In base a quanto si evince dalle stringhe incriminate, basterà effettuare uno swipe verso l'alto per rispondere agli SMS direttamente tramite Xiaomi Mi Band 6. Nella nuova schermata si potrà scegliere una delle risposte rapide tra quelle viste sopra.

Ovviamente è presto per esaltarci, ma è innegabile che questa novità potrebbe aprire la strada anche alle risposte per app di terze parti: sarebbe fantastico poter rispondere a WhatsApp e Telegram direttamente dalla smartband! Voi cosa ne pensate?

