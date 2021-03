Xiaomi Mi 11 è stato presentato ufficialmente, ma che fine ha fatto Xiaomi Mi 11 Pro? Ci aspettavamo che Xiaomi cogliesse l'occasione per presentare almeno due top di gamma, ma così non è stato. Probabilmente Xiaomi ha preferito dilazionare la sua proposta di fascia alta, volendo anticipare tutti nel lanciare un primo modello dotato di Snapdragon 888. Tuttavia, non sembra che ci vorrà molto prima che anche la variante Pro venga presentata. In questo articolo trovate tutte le indiscrezioni su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 04/03: abbiamo nuovi dettagli sul comparto fotografico di Xiaomi Mi 11 Pro, trapelato grazie alla MIUI. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Fotocamera”.

Tutte le novità in arrivo con Xiaomi Mi 11 Pro: ecco cosa sappiamo

Design e display

Stando alle indiscrezioni, Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbe essere sostanzialmente uguale al modello base, eccezion fatta per il modulo fotografico. Le dimensioni non dovrebbero variare sostanzialmente, in virtù dello stesso ottimo display montato su Mi 11. Ciò significa un pannello forato Quad Curved AMOLED HDR10+ da 6,81″ Quad HD+ (3200 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 515 PPI e protezione Gorilla Glass Victus. Fra i suoi pregi ci sarebbe la tecnologia Adaptive Sync con refresh rate dinamico a 120 Hz e campionamento del tocco a 480 Hz.

Oltre a vantare una luminosità massima di 1.500 nits, ha valori di fedeltà JNCD minore a 0,38 e Delta E minore a 0,41 che lo rendono uno dei migliori display mai visti su smartphone. Inoltre, il suo sensore nel display sfrutta la tecnologia Goodix, potendo così misurare il battito cardiaco.





Se per la parte frontale ci si aspetta un design essenzialmente invariato, così non sarà per il retro. Il noto designer Ben Geskin ha realizzato un'immagine render di Xiaomi Mi 11 Pro sulla base delle indiscrezioni e di uno sketch trapelato in rete, mostrando un modulo fotografico che richiama quello del Mi 11 standard, seppur ampliato (vista la presenza di una Quad Camera).

Tuttavia, in rete hanno fatto capolino immagini e video dal vivo che mostrano quello che sarebbe il vero design posteriore del super flagship. In base a quanto si evince, il comparto di Xiaomi Mi 11 Pro sembra molto simile nelle forme a quello di Mi 11. Ma nella sostanza vediamo una differenza sostanziale, ovvero l'aggiunta di un teleobiettivo periscopiale subito sotto al sensore primario. Il terzo sensore a destra sarà quasi sicuramente un grandangolare, mentre fuori dal riquadro vediamo l'intaglio per il flash LED. Niente macro, quindi, a meno che il grandangolare possa fungere anche per gli scatti estremamente ravvicinati.

Hardware

Così come Mi 11, anche Xiaomi Mi 11 Pro sarà uno dei primi top di gamma al mondo ad avere lo Snapdragon 888 prodotto da Qualcomm. Il processo produttivo a 5 nm permette di integrare una migliorata e potenziata CPU Kryo 680: 1 x 2,84 GHz Cortex-X1 + 3 x 2,42 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55. La componente grafica è affidata alla GPU Adreno 660, con prestazioni migliorate del 35%.

Una novità potremmo ritrovarla nei tagli di memoria: Mi 11 è disponibile nelle varianti da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. Mi 11 Pro potrebbe spingersi più in là, con 16 GB di RAM e/o 512 GB di storage. Molto apprezzata sarà la presenza degli speaker stereo simmetrici realizzati in collaborazione con Harman/Kardon.

Anche se le dimensioni dovrebbero rimanere più o meno le stesse, si vocifera che la batteria dovrebbe passare da 4.600 mAh a 5.000 mAh. Sarebbe un'unità a doppia cella, una configurazione che dovrebbe consentire una ricarica più rapida ed efficace. Ad essere più evoluti sarebbero gli standard di ricarica, forse adottando quella da 120W introdotta con Mi 10 Ultra (e che ha sollevato diversi dubbi). Quello che è certo è che anche Mi 11 Pro sarà sprovvisto del caricatore in confezione.

Per ciò che concerne la ricarica wireless, si vocifera che con Mi 11 Pro possa debuttare quella ad 80W presentata mesi fa. Sarebbe un netto passo in avanti rispetto a quella da 50W presente su Mi 11, caricando del 100% la batteria in ancora meno di 1 ora (Mi 11 ci mette circa 50 minuti).

Fotocamera

Il vero punto di svolta per Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbe essere nel comparto fotografico, laddove Mi 11 base non eccelle nell'hardware. Il sensore primario potrebbe sembrare un passo indietro, non essendo il 108 MP di Mi 11. Al suo posto ci sarebbe un sensore da 50 MP, anche se ci sono voci contrastanti su quale sarà. In principio si menziona il nuovo Samsung S5KGN1, un sensore ISOCELL Plus da 1/1,31″ con pixel da 1,2 µm, autofocus Dual Pixel e capacità di registrazione video 8K a 30 fps. Ma altre voci indicano il Sony IMX766, già in funzione a bordo di Honor V40 e OPPO Reno 4 Pro+.

Il perché di questo cambiamento è presto detto: Mi 11 non ha un teleobiettivo, pertanto necessita di un sensore con così tanti pixel per poter eseguire dei crop di qualità elevata. Al contrario, Mi 11 Pro sarà dotato di un teleobiettivo periscopiale. Sarebbe un sensore da 48 MP con OIS, in grado di offrire uno zoom ottico 5x e digitale 120x. A cambiare sarebbe anche il grandangolare, con un FoV più ampio da 0,5x rispetto allo 0,6x di Mi 11. Si menzione anche la presenza di una lente video, con il grandangolare che potrebbe occuparsi della registrazione delle clip. Lato software, poi, dovremmo ritrovare tutte le gradite novità introdotte con Mi 11.

Un'ennesima conferma in merito alla presenza di un sensore principale da 50 MP ci arriva direttamente dalla MIUI o meglio dall'ultima versione dell'applicazione Fotocamera. All'interno del codice del software è stata trovata una stringa con riferimento ad uno smartphone Xiaomi con un modulo da 50 MP. Ovviamente è impossibile non farsi venire in mente Mi 11 Pro; tuttavia esiste anche un'altra possibilità, ovvero che possa trattarsi di Mi 11 Ultra (qui trovate tutti i dettagli e le indiscrezioni al riguardo).

Xiaomi Mi 11 Pro – Indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Per quanto riguarda la data di presentazione, trovate un articolo dedicato su quando esce Xiaomi Mi 11 Pro. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, se verrà tenuta la linea di Mi 11 base non dovrebbe variare rispetto a Mi 10 Pro. Ciò significa che possiamo aspettarci un Mi 11 Pro dal costo di partenza di circa 630€ (4.999 yuan), salendo a 693€ (5.499 yuan) e 756€ (5.999 yuan) per i tagli di memoria superiori. Per quanto riguarda i prezzi italiani, vedremo se saranno confermati i 999,99€ necessari di listino per Mi 10 Pro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu