Alcuni device della serie OPPO Reno 5 sono già stati presentati, altri devono arrivare ufficialmente anche sul suolo internazionale, altri ancora devono essere lanciati nei prossimi mesi. Questa volta, dunque, l'azienda cinese ha deciso di arricchire la propria famiglia Reno con tanti dispositivi diversi. Non stupisce, quindi, che tra i device che sono comparsi in queste ore in alcune certificazioni sia spuntato OPPO Reno 5 Lite 5G. Si tratta, quindi, dell'ennesimo prodotto di tale serie che, però, dovrebbe essere dotato comunque di caratteristiche interessanti.

Aggiornamento 23/03: il presunto Reno 5 Lite 5G torna a far parlare di sé, stavolta con i primi benchmark e altri dettagli sulle specifiche. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione “Hardware & benchmark”.

OPPO Reno 5 Lite 5G: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Design e display

Il mid-range della serie Reno sarebbe apparso sul portale del TENAA con la sigla PELM00. Non è la certezza che si tratti proprio di OPPO Reno 5 Lite 5G, ma per ora gli indizi sembrano puntare in questa direzione. Il dispositivo presenta un corpo con dimensioni di 160.1 x 73.4 x 7.8 mm; sono visibili il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, lungo il bordo destro e quello opposto. Purtroppo le immagini dell'ente certificativo cinese non permettono di capire se il display abbia dalla sua un punch hole per la selfie camera; lo stesso vale per il numero di fotocamere sul retro (se ne contrano 3 ma non è chiaro se ci sia anche un modulo aggiuntivo).

Per quanto riguarda il display, si tratta di un'unità AMOLED da 6.43″, presumibilmente con un sensore ID integrato.

Hardware & benchmark

Ancora non sono trapelate molte caratteristiche riguardo al nuovo modello del brand cinese. Comunque OPPO Reno 5 Lite 5G è già comparso nella certificazione 3C (sempre indicato con la sigla “PELM00”). Proprio in questa sede, dunque, ha svelato la ricarica rapida VOOC da 30W, ma pochissimi altri dettagli. Il TENAA rivela la capienza della batteria, un'unità da 4.220 mAh.

Nel frattempo il dispositivo è stato anche protagonista dei primi benchmark: avvistato su Geekbench, il presunto Reno 5 Lite è spuntato con 8 GB di RAM, Android 11 ed i dettagli sul chipset. Infatti si evince la presenza di un SoC siglato MT6853V, ossia il MediaTek Dimensity 800U; ovviamente si tratta di una soluzione con connettività 5G.

Comunque, stando ad un noto leaker OPPO Reno 5 Lite sarà un rebrand del modello A94 5G per la Cina: al momento manca ancora una conferma.

OPPO Reno 5 Lite 5G: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Come sottolineato in vari passaggi, per ora mancano molti dettagli del dispositivo. OPPO Reno 5 Lite 5G non è stato ancora confermato da parte del brand cinese e mancano all'appello informazioni sulla possibile data di presentazione e il prezzo. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

