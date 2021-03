La compagnia di Lei Jun anticipa il debutto del nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021, il quale dovrebbe arrivare con vari cambiamenti. Che cosa aspettarsi dal prossimo terminale top dell'azienda? Forse l'ispirazione si nasconde nella costola Redmi e nei suoi ultimi dispositivi.

Aggiornamento 19/03: l'ultimo teaser rilasciato da Xiaomi ci mostra un notebook dal design ultra-leggero e sottile. Trovate tutti i dettagli qui sotto, nella sezione “Design e display”.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021: tutto quello che sappiamo sul nuovo terminale

Design e display

Quello che vedete in alto è il modello da 15″ del 2020 (qui trovate tutti i dettagli), arrivato sul mercato con un design ormai ampiamente collaudato, ma specifiche rinnovate. Il nuovo teaser pubblicato dalla compagnia cinese fa ben sperare per una serie di cambiamenti che potrebbero investire a tutto tondo la gamma top di terminali.

Infatti, il poster fa riferimento proprio al look immutato nel corso degli anni: insomma, Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 potrebbe arrivare con un design nuovo di zecca. Non sappiamo cosa ci aspetta dal look del terminale ma nel frattempo l'azienda ci offre uno scorcio di profilo, sottolineando che ci troveremo alle prese con un dispositivo ancora più sottile. Cogliamo l'occasione per ricordare che il modello 2020 ha debuttato con un misure di 360.7 x 243.6 x 16.9 mm (2 kg) mentre il recente RedmiBook Pro adotta un corpo da 350.1 x 242.3 x 17.9 mm (16.4 mm nel punto più sottile) per un peso di 1.79 kg.

Ovviamente ci aspettiamo un ampio pannello da 15″ presumibilmente con risoluzione 3.2K e refresh rate a 90 Hz. Queste specifiche sono riprese dall'ultimo RedmiBook Pro: la nuova serie potrebbe mutuare varie caratteristiche.

Specifiche tecniche

Tra queste dovremmo trovare anche gli ultimi processori Intel Core 11th Gen. A confermare questa impressione è anche il database di GeekBench, dove il notebook sarebbe comparso con un punteggio in linea con il “collega” di Redmi. Questo è ovviamente dovuto alla presenza dello stesso i7-11370H, quindi una CPU quad-core a 3,3 GHz (fino a 4,8 GHz) con RAM DDR4-3200.

Rispetto alla GPU NVIDIA MX450, si vocifera che il nuovo Mi Notebook Pro potrebbe spingersi oltre con una ben più potente GeForce RTX 3050 Ti. È ancora presto per dirlo con sicurezza, anche perché la serie Pro di Xiaomi punta sì alla potenza, ma più in ambito computazionale. Certo è che avere una GPU del genere sarebbe una manna dal cielo anche in ambito di editing multimediale e non solo gaming.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021: indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Al momento Xiaomi si è limitata solo a stuzzicare i fan con un teaser e non ha ancora rivelato nulla in merito alla data di presentazione del nuovo Mi Notebook Pro 15 2021. Comunque è probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni e magari avremo anche qualche indiscrezioni in merito al possibile prezzo di vendita.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu