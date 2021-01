Redmi K30 si aggiorna ad Android 11 Stabile | Download

Dopo Redmi K20, anche Redmi K30 (conosciuto altrove come POCO X2) si sta iniziando ad aggiornare ad Android 11 con la MIUI 12 Beta. Lo stesso era già accaduto in passato a Redmi K30 5G, così come il modello superiore Redmi K30 Pro. Essendo uscita con Android 10 pre-installata, tutta la serie K30 rientra nella politica di aggiornamenti di Xiaomi con un major update dell'OS di Google.

Aggiornamento 02/01: l'aggiornamento ad Android 11 inizia a farsi concreto su Redmi K30, modello base. Trovate il link a fine articolo.

La MIUI 12 Beta porta Android 11 a bordo di Redmi K30/POCO X2

Trattandosi di una novità che arriva dal programma MIUI 12 China Closed Beta, l'aggiornamento ad Android 11 per Redmi K30 (o POCO X2) è ben lontano da quello definitivo. Per la release pubblica bisognerà attendere ancora, per quanto Xiaomi non abbia ancora rilasciato una roadmap ufficiale. Vi ricordiamo che, trattandosi di una ROM Beta, vi sconsigliamo di installarla se non sapete a cosa potreste andare incontro.

Scarica MIUI 12 20.10.19 per Redmi K30/POCO X2

Per quanto sia ancora solamente una ROM Beta, è da notare che Xiaomi è attualmente l'azienda con più dispositivi con Android 11 in test. Almeno a livello pubblico: un aggiornamento del genere è già arrivato su Redmi K30, K30 5G e K30 Pro, così come K20, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite Zoom/Mi 10 Youth Edition e Mi Note 10/Mi CC9 Pro.

Arriva la release Stable su K30 5G | Aggiornamento 23/11

Oltre a Xiaomi Mi 10, in queste ore è in fase di rilascio Android 11 sotto forma di MIUI 12 Stable per Redmi K30 5G. Essendo un modello destinato unicamente alla Cina, si tratta della release V12.1.1.0.RGICNXM, quindi China Stable.

È il turno di Redmi K30 4G | Aggiornamento 02/01

A mesi di distanza, la ROM Beta si fa stabile: è arrivato il momento di Android 11 a bordo di K30 4G. In queste ore è stato rilasciato il primo firmware sotto forma di V12.1.3.0.RGHCNXM in modalità Stable Beta per l'utenza asiatica. Se foste interessati, trovate il link nell'articolo dedicato

Scarica Android 11 per Redmi K30 e K30 5G

