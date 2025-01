Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra ufficiali: la rivoluzione degli smartphone AI è qui

L’evento di inizio anno di Samsung è arrivato: l’Unpacked di gennaio vede protagonista il nuovo trittico di top di gamma del brand, ancora una volta caratterizzato da specifiche potenti, fotocamere di punta e una grande attenzione all’AI, forte anche della collaborazione con Google. Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra sono ufficiali in Italia e in questo corposo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità su specifiche tecniche, design, software, prezzo e uscita nel nostro paese!

Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi top di gamma dell’anno

Design e display

In termini di stile e design, Samsung non cambia le carte in tavola: niente stravolgimenti, ma un approccio conservativo che continua a proporre il medesimo stile (quello della scorsa generazione S24). Tuttavia c’è una novità: Samsung Galaxy S25 e S25+ mantengono un look immutato, ma Galaxy S25 Ultra presenta invece uno stile più fresco. Le linee spigolose del super flagship cedono il posto ad una struttura più morbida e con angoli arrotondati, seppur mantenendo le solite dimensioni massicce riservate al modello Ultra. Lo schermo è più ampio e anche le dimensioni generali, complice la presenza della nuova S-Pen integrata nella scocca. Quest’ultima presenta le solite funzioni di scrittura e produttività ma quest’anno manca della connettività Bluetooth: di conseguenza alcune feature sono state tagliate.

S25 Ultra – Crediti: Samsung

Tutti gli smartphone della gamma sono dotati di certificazione IP68 contro acqua e polvere. S25 ed S25+ presentano un telaio in metallo che incorpora per la prima volta alluminio armato riciclato; il fratello maggiore S25 Ultra è composto da titanio e dal nuovo Corning Gorilla Armor 2, un materiale più resistente del vetro, che incorpora ceramica per garantire una protezione avanzata contro le cadute (oltre al trattamento superficiale anti-riflesso di nuova generazione DX e resistenza ai graffi). Come da tradizione, cambiano le dimensioni tra i dispositivi: tutti montano schermi Dynamic AMOLED 2X con tecnologia LTPO, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte ad ultrasuoni ma con diagonali di 6,2″, 6,7″ e 6,9″.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche della serie Samsung Galaxy S25 sono basate sul chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy: anche quest’anno il produttore asiatico e Qualcomm hanno collaborato per introdurre una versione personalizzata dell’ultimo SoC di punta del chipmaker statunitense. Per la prima volta Samsung ha integrato delle tecnologie proprietarie: ProScaler utilizza un’elaborazione avanzata delle immagini tramite AI, per ottenere un miglioramento del 40% nei dettagli; il motore Digital Natural Image Engine Mobile (mDNIe) consente una maggiore efficienza energetica del display.

Le temperature vengono mantenute fresche dal sistema di raffreddamento con camera di vapore, più grande del 40% rispetto alla precedente generazione. La gamma offre batterie e ricariche differenti: S25 monta una soluzione da 4.000 mAh con ricarica da 25W (e wireless da 15W); S25+ sale a 4.900 mAh mentre S25 Ultra si spinge fino a 5.000 mAh (in entrambi i casi sempre con 45W e ricarica senza fili da 15W).

S25+ – Crediti: Samsung

Il comparto fotografico della serie differisce in base al modello e raggiunge il suo apice a bordo di Samsung Galaxy S25 Ultra: il sensore principale da 200 MP ora è accompagnato da un nuovo ultra-grandangolare da 50 MP, migliorato significativamente rispetto al precedente da 12 MP. Ritorna il doppio teleobiettivo, con una soluzione standard dotata di zoom ottico 3X ed un sensore periscopico con zoom 5X. I fratelli minori Galaxy S25 ed S25+ presentano una tripla camera da 50 + 12 + 10 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo. Tutti i telefoni della serie sono equipaggiati con sensori da 12 MP per gli autoscatti.

S25 – Crediti: Samsung

Tra le varie migliorie troviamo il filtro Spazio-Temporale integrato direttamente nel chipset: questo analizza il movimento e il tempo per ridurre il rumore in modo più efficace durante le riprese video; questa integrazione consente al ProVisual Engine di rilevare oggetti statici o in movimento con maggiore precisione, garantendo riprese più nitide e pulite in ogni scenario. Inoltre, la registrazione HDR a 10 bit offre una gamma di colori quattro volte più ricca rispetto agli 8 bit.

L’editing diventa accessibile a tutti grazie ad una serie di strumenti avanzati una volta limitati a software specializzati: ad esempio Regola Audio semplifica la rimozione dei rumori indesiderati nei video. Tra le altre aggiunte troviamo il Diaframma Virtuale, integrato nella modalità Expert RAW, per il controllo della profondità di campo. Infine la funzione Log per i video consente opzioni di gradazione di colore precise per una produzione clip più professionale.

Samsung Galaxy S25 – Scheda tecnica

S25 – Crediti: Samsung

dimensioni di 146,9 x 70,5 x 7,2 mm per un peso di circa 162 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Corning Gorilla Armor 2

da (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Corning Gorilla Armor 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e teleobiettivo con zoom ottico 3X

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e con zoom ottico 3X selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Samsung Galaxy S25+ – Scheda tecnica

S25+ – Crediti: Samsung

dimensioni di 158,4 x 75,8 x 7,3 mm per un peso di circa 190 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Corning Gorilla Armor 2

da (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Corning Gorilla Armor 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.900 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e teleobiettivo con zoom ottico 3X

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e con zoom ottico 3X selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Samsung Galaxy S25 Ultra – Scheda tecnica

S25 Ultra – Crediti: Samsung

dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 mm per un peso di circa 218 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Corning Gorilla Armor 2

da (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Corning Gorilla Armor 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 200 + 50 + 10 + 50 MP (f/1.7-2.4-1.9-3.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°), teleobiettivo con zoom ottico 3X e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X con doppio OIS

(f/1.7-2.4-1.9-3.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°), con zoom ottico 3X e con zoom ottico 5X con doppio OIS selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

One UI 7 tra AI, Sicurezza e Privacy

L’interno trittico della famiglia Samsung Galaxy S25 arriva con a bordo l’ultima One UI 7, ovviamente su base Android 15. La politica relativa agli update prevede 7 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di patch di sicurezza. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung continua a puntare forte sull’intelligenza artificiale, offrendo esperienze AI personalizzate e la massima privacy in ogni momento. Integrando strumenti AI con capacità multimodali, la serie Galaxy S25 interpreta testo, voce, immagini e video, consentendo interazioni naturali come se si stesse conversando con un amico. Con Cerchia e Cerca di Google e Selezione AI migliorati, è possibile effettuare ricerche operative con suggerimenti contestuali per le azioni successive. Non c’è bisogno di passare da un’applicazione all’altra solo per condividere una GIF o salvare i dettagli di un evento.

La comprensione del linguaggio naturale migliora ulteriormente: per trovare intuitivamente una foto specifica nella Galleria o regolare la dimensione dei caratteri dello schermo nelle Impostazioni basta chiederlo comodamente tramite un comando vocale. Basta una pressione del tasto laterale per richiamare Gemini, l’assistente AI di Google: questo è in grado di eseguire azioni trasversali tra app, sia nelle applicazioni Samsung e Google che in app di terze parti come Spotify e WhatsApp.

Gli strumenti Galaxy AI sono stati potenziati in ogni ambito (comunicazione, produttività e creatività). Galaxy S25 mantiene le chiamate organizzate grazie alla trascrizione e al riepilogo, basati sull’intelligenza artificiale, direttamente sul dispositivo. Le funzioni di Assistente alla scrittura, come la traduzione, possono essere abilitate su qualsiasi schermata che mostri testo. Assistente al disegno sblocca nuovi modi per dare vita alle idee, combinando bozze, testo o immagini come spunti creativi.

Ovviamente tutte queste novità vanno di pari passo con la privacy: il Personal Data Engine alimenta le funzionalità AI personalizzate analizzando in modo sicuro i dati; queste informazioni vengono applicate su più app, permettendo operazioni ad hoc come cercare una vecchia foto nella Galleria usando un comando vocale, o essere guidati durante la giornata con Now Brief, che offre suggerimenti tempestivi accessibili sulla schermata di blocco tramite Now Bar. Tutti i dati personalizzati sono mantenuti privati, con la chiave di crittografia conservata in modo sicuro nel Knox Vault. Galaxy S25 introduce anche la crittografia post-quantistica, proteggendo i dati personali da minacce emergenti che potrebbero aumentare con l’evoluzione del calcolo quantistico.

Quanto costa Samsung Galaxy S25/S25+/S25 Ultra – Prezzo e uscita in Italia

I nuovi top di gamma Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra sono stati presentato in Italia in occasione dell’evento Unpacked del 22 gennaio: il prezzo di partenza della serie è di 929€. I preordini sono già attivi mentre le colorazioni disponibili sono Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver per il modello Ultra e Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint per S25 ed S25+. Di seguito trovate tutte le configurazioni per ciascun modello.

Galaxy S25 – PREZZO ITALIA 12/128 GB – 929€ 12/256 GB – 989€ 12/512 GB – 1.109€

Galaxy S25+ – PREZZO ITALIA 12/256 GB – 1.189€ 12/512 GB – 1.309€

Galaxy S25 Ultra – PREZZO ITALIA 12/256 GB – 1.499€ 12/512 GB – 1.619€ 12 GB/1 TB – 1.859€



Offerta lancio

Come da tradizione l’interna serie è in offerta lancio: acquistando Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra dal 22 gennaio 2025 al 6 febbraio incluso presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione, e ottenere:

S25 Ultra da 1 TB GB al prezzo di S25 Ultra da 512 GB (1.619€)

S25 Ultra da 512 GB al prezzo di S25 Ultra da 256 GB (1.499€)

S25+ da 512 GB al prezzo di S25+ da 256 GB (1.189€)

S25 da 512 GB al prezzo di S25 da 256 GB (989€)

S25 da 258 GB al prezzo di S25 da 128 GB (929€)

Tutti i dispositivi Galaxy S25 includeranno 6 mesi di Gemini Advanced e 2 TB di archiviazione cloud senza costi aggiuntivi. Gemini Advanced offre i modelli di intelligenza artificiale più avanzati e accesso prioritario a nuove funzionalità come Gems, suggerimenti AI personalizzati per qualsiasi argomento, e Deep Research, che funge da assistente personale per la ricerca AI.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le