Recensione SSD Samsung 9100 Pro 2TB: una goduria per veri NERD

Qualche settimana fa abbiamo provato uno degli ultimi SSD di Samsung, il modello 990 Evo Plus da 4TB che, nel frattempo, è diventata la mia soluzione primaria per l’archiviazione di tutti i file delle recensioni e non solo; a distanza di pochi mesi Samsung colpisce ancora, e lo fa con una serie ancora più performante, capace di raggiungere dei numeri che fino a poco tempo fa sembravano del tutto impensabili.

Il modello che proveremo oggi è il Samsung 9100 Pro, in versione da 2TB, ed è un modello promettente sotto tutti i punti di vista poichè Samsung ha lavorato non solo sulle performance nude e crude, ma anche sulla gestione delle temperature, dettaglio cruciale su questo genere di prodotti.

Recensione SSD Samsung 9100 Pro 2TB

Design e costruzione

Il design del Samsung 9100 Pro rispecchia l’approccio ingegneristico orientato alle alte prestazioni e all’affidabilità, tipico delle soluzioni professionali di fascia alta. La scheda PCB, dal colore nero uniforme, non solo esalta l’estetica premium del dispositivo, ma rappresenta anche un elemento distintivo che evidenzia la cura costruttiva di Samsung. Il drive adotta il formato M.2 2280, con componenti distribuiti su entrambi i lati della scheda, una scelta che consente l’integrazione di elementi ad alte prestazioni, come la cache DRAM e chip NAND ad alta densità.

A livello strutturale, spicca la presenza del controller Samsung Presto (S4LY027), un chip realizzato a 5 nm con un’architettura a 5 core Arm Cortex-R8. Questo controller è stato progettato per gestire carichi di lavoro intensivi grazie agli otto canali flash e al supporto per l’interfaccia PCIe 5.0 x4, che garantisce velocità di trasferimento elevate e piena compatibilità con lo standard NVMe 2.0. Accanto al controller trovano posto due chip di memoria NAND Samsung 3D TLC da 236 strati, per un totale di 2 TB, che assicurano una combinazione di affidabilità e capacità ottimale per applicazioni professionali e data center.

La presenza di un chip DRAM LPDDR4X da 2 GB a 4266 MT/s svolge un ruolo chiave nel mantenere le prestazioni costanti, evitando colli di bottiglia durante operazioni complesse e garantendo una gestione efficiente della mappa logica dell’unità. Sul retro del PCB è stato applicato un sottile foil termico con nucleo in rame: un’aggiunta minimale, utile per una dissipazione di calore base, ma che per forza di cose non può sostituire un dissipatore dedicato in contesti ad alto carico termico.

A differenza di altri modelli che ne sono sprovvisti, con questo 9100 Pro ho notato comunque un’ottima efficienza termica: durante i test condotti in un ambiente a circa 20 gradi, l’unità ha raggiunto una temperatura massima di 65 gradi, mantenendosi per la maggior parte del tempo sotto i 60 gradi anche sotto carichi di lavoro intensivi. Parliamo di temperature del tutto ragionevoli, soprattutto se consideriamo che la soglia del throttling termico si raggiungere intorno agli 85 gradi di media.

Prestazioni e benchmark

Come ho già precisato l’altra volta nella recensione del modello 990 Evo, per dovere di cronaca è giusto farlo anche questa volta: per sfruttare il massimo potenziale di questa bestia di SSD, perchè è così che va definito, bisogna avere un hardware adeguato e compatibile con gli standard di velocità richiesti da questo SSD. E no, fidatevi, che la precisazione non è proprio così scontata perchè a meno che non abbiate una scheda madre (di fascia alta) molto recente, difficilmente riuscirete a sfruttare la massima potenza di questo disco.

Detto ciò, il Samsung 9100 Pro rappresenta l’apice delle prestazioni nel panorama degli SSD consumer, grazie alla sua interfaccia PCIe 5.0 x4 e al controller proprietario “Presto” a 5 nm. Con velocità sequenziali dichiarate fino a 14.800 MB/s in lettura e 13.400 MB/s in scrittura, questo drive si posiziona come uno dei più veloci sul mercato.​

Nei test di benchmark che abbiamo effettuato, il 9100 Pro di Samsung ha dimostrato prestazioni eccezionali. In particolare, ha raggiunto 14.267 MB/s in lettura sequenziale e 13.290 MB/s in scrittura sequenziale, superando di gran lunga molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo, uno tra tutti il Crucial T705. Tuttavia è giusto anche segnalare che la latenza media è risultata leggermente più alta, e ciò manifesta una priorità verso la produttività rispetto alla reattività.

Per quanto riguarda l’uso su console come la PS5, dove ho anche avuto la possibilità di testarlo, il 9100 Pro funziona alla grandissima ovviamente, ma considerando il suo prezzo di vendita, risulta esagerato per lo scopo, dato che non porta vantaggi pratici in termini di caricamento e richiederebbe una dissipazione aggiuntiva per funzionare in un ambiente come la PS5.

Prezzo e considerazioni

Il Samsung 9100 Pro segna un passo avanti importante nella gamma SSD consumer dell’azienda, consolidandosi come uno dei modelli PCIe Gen5 più veloci e completi oggi disponibili sul mercato. Grazie al controller proprietario Presto, all’ottava generazione di V-NAND e alle tecnologie come Intelligent TurboWrite 2.0 e il controllo termico avanzato, è progettato per affrontare senza problemi carichi di lavoro pesanti, ambienti professionali e applicazioni creative ad alta intensità di dati.

Il prezzo ufficiale in Italia per la versione da 2TB è di circa 369 euro, ma è già possibile trovarla scontata a circa 270 euro, oppure 490 euro circa per la versione da 4TB. Considerata le prestazioni offerte, questa cifra è più che giustificata, soprattutto per chi cerca un SSD di ultima generazione senza compromessi; d’altra parte si rivolge a un pubblico di professionisti, creator e gamer che necessitano del massimo in termini di velocità, affidabilità e capacità.

