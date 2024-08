Galaxy AI: cosa puoi fare con l’intelligenza artificiale di Samsung

L’argomento più chiacchierato del momento è sicuramente quello della diffusione dell’AI: quella che fino a pochissimo tempo fa era considerata fantascienza ora è più reale che mai e ogni giorno vengono fatti passi avanti. Le cose cambiano continuamente e avere funzioni intelligenti anche a bordo del proprio telefono ormai è quasi all’ordine del giorno. Tra i pionieri dell’intelligenza artificiale su smartphone troviamo Samsung: con la serie Galaxy S24 il colosso tecnologico asiatico ha presentato i suoi primi telefoni dotati di AI, precisamente con Galaxy AI. Ma che cos’è di preciso questa novità e che cosa è possibile fare con uno smartphone del brand e l’apporto dell’intelligenza artificiale?

Samsung Galaxy AI: la rivoluzione parte dagli smartphone, con tante funzioni che semplificano la vita

Con la gamma Galaxy S24, l’azienda ha introdotto la tecnologia AI generativa nei propri smartphone: la piattaforma mobile rappresenta sicuramente un punto di accesso privilegiato, per sua stessa natura. Ormai i “vecchi” telefoni non esistono più, sostituiti da dispositivi smart che ci permettono di accedere a tantissime funzioni. Chiamate e messaggi sono solo la punta dell’iceberg e navigare su Internet da telefono non è di certo un evento straordinario; gli smartphone permettono di scattare foto mozzafiato (con tanto di post-produzione), di giocare, di fare acquisti (perfino la spesa) e programmare viaggi. Ormai i nostri dispositivi sono una vera e propria finestra sul mondo e l’avvento dell’AI non può che allargare ulteriormente questi orizzonti.

Cos’è Galaxy AI?

Cerchia e Cerca – Crediti: Samsung

Ormai sentiamo parlare ovunque di intelligenza artificiale ed effettivamente oggigiorno c’è un’AI per ogni esigenza. Come accennato poco sopra, Samsung quest’anno ha lanciato i suoi primi telefoni dotati di questa novità ed un nome ben preciso: Galaxy AI. Ma che cos’è esattamente? La risposta è più semplice di quello che si può pensare: Galaxy AI è, secondo la stessa definizione di Samsung, l’esperienza mobile di intelligenza artificiale del brand. La compagnia ha realizzato il suo modello di AI generativa, chiamato Samsung Gauss; quest’ultimo permette di accedere a varie funzioni che formano il pacchetto Galaxy AI, ossia una sorta di ecosistema basato sull’intelligenza artificiale.

Quali smartphone Samsung supportano Galaxy AI?

Assistente Note – Crediti: Samsung

Inizialmente le funzioni di Galaxy AI hanno debuttato esclusivamente sugli smartphone della serie S di ultima generazione: stiamo parlando di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra. Il supporto si è progressivamente ampliato ai telefoni con interfaccia One UI 6.1 (su base Android 14) ed attualmente la lista comprende:

Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra

ed Galaxy S23 , S23+ ed S23 Ultra

, ed Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Tab S8 , S8+ ed S8 Ultra

, ed Galaxy Tab S9, S9+ ed S9 Ultra

Che cosa puoi fare con il tuo Samsung con l’intelligenza artificiale

Interprete – Crediti: Samsung

Lo scopo di Galaxy AI è semplicissimo: mira a semplificare la vita degli utenti Samsung con funzionalità esclusive che permettono di migliorare le foto, aumentare la produttività e tanto altro ancora. Come? Semplice: grazie ad uno strumento altamente personale, in grado di offrire risposte personalizzate e rispondere a molteplici esigenze. Ecco tutte le funzione AI disponibili sugli smartphone Samsung (allo stato attuale).

Cerchia e Cerca con Google

Sviluppata insieme a Google, questa funzionalità è un modo semplice ed efficace per effettuare ricerche su smartphone: basta cerchiare un elemento (con un tocco o usando la S Pen) per avviare la ricerca.

Assistente Note

Questa funzione trascrive le registrazioni e ne riassume in contenuti in note organizzate: in questo modo basta un attimo per consultare gli appunti delle lezioni, un comodo aiuto sia mentre si studia sia durante altre attività.

Interprete

La funzione interprete traduce all’istante tutto ciò che dici o ascolti: utilissimo per una conversazione in una lingua straniera, ma anche per seguire una conferenza o una visita guidata senza perdere nessun dettagli.

Traduzione Live

Anche in questo caso l’obiettivo è quello di fornire un valido supporto per affrontare una lingua straniera: la funzione si presenta come un vero e proprio interprete che traduce le chiamate in tempo reale.

Assistente Foto

Ovviamente non poteva mancare un pacchetto di funzioni pensate per migliorare gli scatti fotografici: spostare oggetti, zoommare al massimo, modificale l’inquadratura e perfino rimodellare le foto con il supporto dell’AI.

FlexCam

Questa funzione è esclusiva degli smartphone che presentano la modalità Flex (quindi i pieghevoli): si tratta dello zoom automatico – utilizzando la fotocamera posteriore – che permette di trovare l’angolazione perfetta.

Punteggio energetico

L’AI è utile anche per monitorare il benessere degli utenti: questa funzione basata sulla raccolta dei dati e l’elaborazione tramite l’intelligenza artificiale funziona con Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, i nuovissimi indossabili del brand.

