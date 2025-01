Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: tutte le offerte lancio (si parte da 789€)

I nuovi modelli della serie top di Samsung sono arrivati e anche questa volta si tratta di un trittico di smartphone (tuttavia non sono mancate novità durante l’evento). Ora che Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra sono arrivati in Italia facciamo il punto della situazione e andiamo a vedere quali sono le offerte attive.

Generalmente il prezzo di partenza della gamma è di 789€ grazie a vari Coupon che permettono di ottenere uno sconto di ben 200€. Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra sono disponibili all’acquisto nello store ufficiale del brand, ma anche su Amazon e presso le principali catene di elettronica (sia online che nei negozi fisici).

Per scoprire tutti i dettagli sui nuovi top di gamma, ecco il nostro approfondimento (con le schede tecniche complete); come anticipato anche in apertura, oltre alla serie sono state svelate altre novità. Queste arriveranno prossimamente: si tratta del flagship ultrasottile Galaxy S25 Edge e del primo visore XR di Samsung!

Samsung Store

Lo shop ufficiale permette di acquistare i tagli di memoria superiori al prezzo di quelli minori: la promozione è valida fino al 6 febbraio ed è attiva anche presso gli operatori e vari rivenditori online.

Galaxy S25 & S25+ S25 da 258 GB al prezzo di S25 da 128 GB ( 929€ ) S25 da 512 GB al prezzo di S25 da 256 GB ( 989€ ) S25+ da 512 GB al prezzo di S25+ da 256 GB ( 1.189€ )

Galaxy S25 Ultra S25 Ultra da 512 GB al prezzo di S25 Ultra da 256 GB ( 1.499€ ) S25 Ultra da 1 TB GB al prezzo di S25 Ultra da 512 GB ( 1.619€ )



Amazon

Su Amazon sono disponibili 150€ di sconto pagando con American Express e 100€ di sconto per Prime Student; inoltre con l’acquisto di uno dei top di gamma si riceveranno 60 giorni di prova di Audible Grati.

MediaWorld

Lo store MediaWorld permette di riscattare un coupon del valore di 200€, che può essere accompagnato anche da un extra sconto di 100€ grazie all’iscrizione a MediaWorld Club.

Pagina della PROMO MEDIAWORLD Coupon NEWGAL200 – 200€ di sconto fino al 4 febbraio Coupon NEWGAL100 – 100€ di sconto dal 5 al 9 febbraio Extra sconto -100€ per i possessori di MediaWorld Club (l’iscrizione al programma fedeltà è gratuita)



Unieuro

Lo store Unieuro mette a disposizione degli utenti due coupon, attivi in due periodi differenti: meglio approfittarne subito dato che il risparmio iniziale è di ben 200€ in meno sul prezzo di lancio.

Galaxy S25 – Galaxy S25+ – Galaxy S25 Ultra Coupon SAMLANCIO200 – 200€ di sconto fino al 4 febbraio Coupon SAMLANCIO200 – 100€ di sconto dal 5 al 9 febbraio

Euronics

Anche nel caso di Euronics viene proposta la strategia dei due coupon, con uno sconto iniziale di 200€ (seguito poi da un ribasso di 100€ nei primi giorni di febbraio).

Galaxy S25 – Galaxy S25+ – Galaxy S25 Ultra Coupon GALAXY25-YT3-4RG – 200€ di sconto fino al 4 febbraio Coupon GALAXY25-X4J-LMV – 100€ di sconto dal 5 al 9 febbraio

Comet

Pagina della PROMO COMET – Coupon SAMS100 (100€ di sconto fino al 6 febbraio)

