Snapdragon 8 Elite for Galaxy ufficiale: le novità della versione per la serie S25

E siamo a tre: dopo la versione “standard” e la sua controparte “depotenziata”, ecco che l’ultimo chipset prodotto da Qualcomm debutta in una terza variante. Si tratta dello Snapdragon 8 Elite for Galaxy, soluzione realizzata in collaborazione con il gigante tech sudcoreano e lanciata insieme alla serie S25: ecco tutte le novità della futura Leading Edition del SoC.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy: tutte le novità del futuro chipset in versione Leading Edition

Galaxy S25 Ultra – Crediti: Samsung

Come anticipato poco sopra, l’ultimo Snapdragon 8 Elite for Galaxy è stato appena annunciato insieme alla serie Samsung Galaxy S25: il chipset alimenta l’interno trittico e la partnership tra l’azienda e Qualcomm è più solida e prolifica che mai. La nuova incarnazione del SoC arriva con varie migliorie sia in termini di forza bruta, che di funzionalità legate all’intelligenza artificiale e alla connettività. Per quanto riguarda le performance, ancora una volta siamo alla prese con un chipset realizzato a 3 nm e dotato dei core proprietari Oryon. Stavolta i due core principali sono stati potenziati e passano da 4,32 GHz a 4,47 GHz.

2 x Oryon fino a 4,47 GHz (Core Principali)

fino a (Core Principali) 5 x Oryon fino a 3,53 GHz (Performance Core)

3 nm TSMC

Adreno 830

Se da un lato non ci sono cambiamenti (ritroviamo anche la GPU Adreno 830), lato connettività ci sono alcune differenze. La soluzione FastConnect 7800 sostituisce quella 7900 della versione 8 Elite standard; presente all’appello il Wi-Fi 7 ultra-veloce mentre per la connettività mobile torna il modem Snapdragon X80 5G. La novità riguarda la presenza della tecnologia Snapdragon Satellite: dopo il flop degli scorsi anni sembrava sparita dai radar e invece l’intera serie Galaxy S25 è dotata del supporto alla comunicazione satellitare. Ovviamente la presenza o meno della funzionalità varia da mercato a mercato e nel caso dell’Italia non viene fatta menzione di questa caratteristica.

Si legge di migliorie per l’ISP Qualcomm Spectra, con la possibilità di registrare video più nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione (anche in 8K a 30 fps); il nuovo filtro Spazio-Temporale analizza il movimento e il tempo per ridurre il rumore in modo più efficace durante le riprese video. C’è poi il nuovo ProVisual Engine, sempre per migliorare le registrazioni di clip. Lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy utilizza anche le tecnologie Samsung ProScaler e Digital Natural Image Engine Mobile (mDNIe): la prima migliora l’elaborazione delle immagini tramite AI mentre nel secondo caso si tratta di una feature per garantire una maggiore efficienza energetica del display.

Questa nuova versione del SoC premium di Qualcomm è un’esclusiva della serie S25; tuttavia, visti i precedenti, potrebbe arrivare per tutti in un secondo momento, magari col nome di Snapdragon 8 Elite Leading Edition. Ricordiamo che oltre alla versione standard del chipset esiste anche la variante SM8750-3-AB, soluzione caratterizzata da 7 core (anziché 8) e che sembra dedicata ai telefoni pieghevoli e quelli dotati di una scocca ultrasottile.

