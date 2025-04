Recensione ECOVACS T50 Omni: il più equilibrato della famiglia

E’ da qualche settimana che la mia casa è letteralmente invasa, se vogliamo, dai nuovi robot lavapavimenti di Ecovacs; dopo aver provato, infatti, il top di gamma X8 Omni, l’azienda ha come da tradizione ampliato la sua gamma, lasciando spazio alla serie T50, decisamente più accessibile a livello di prezzi, pur senza troppe rinunce.

La serie T50, invece, si compone di tre prodotti, di cui due, il T50 Omni Pro e il T50 Max Pro Omni, già analizzati nel nostro confronto di pochi giorni fa; chiudiamo la serie di recensioni sui dispositivi T50 di Ecovacs lasciando adesso spazio al modello “entry-level” della gamma, che probabilmente è quello più sensato. Ve lo raccontiamo più da vicino.

Recensione ECOVACS T50 Omni

Design e materiali

Esteticamente parlando la serie T50 Omni è pressochè identica nei tre modelli, tolte alcune differenze davvero minime che nemmeno ha senso stare a snocciolare, per quanto impercettibili. Ecovacs T50 Omni, come la versione Pro, si distingue per un dettaglio molto importante: l’altezza di soli 81mm. L’assenza della torretta superiore, unita ad una buona ottimizzazione delle dimensioni messa in campo da Ecovacs, fa sì che questo modello sia uno tra i più bassi in circolazione, dettaglio che lo rende molto interessante per chi in casa ha delle zone più ribassate da pulire a causa di scelte stilistiche o tecniche d’arredo.

L’assenza della torretta superiore, però, non ci mette di fronte a grosse rinunce in termini di sensori a disposizione; il T50 Omni, infatti, gode comunque di un modulo LiDAR dToF installato sulla parte frontale, che assicura delle prestazioni tutto sommate buone, seppur non siano comparabili ai modelli più costosi. Mi riferisco, nello specifico, a dei tempi nella mappatura leggermente più lunghi di un top di gamma, e ad un riconoscimento un po’ più lento dei vari ostacoli, ma sono tutti dettagli trascurabili per la fascia di prezzo in cui si inserisce.

Se comparato, poi, con i due fratelli maggiori sulla parte inferiore non troviamo alcuna differenza: tutti godono di due mop rotanti per il lavaggio, di cui uno estensibile, due ruote in plastica piuttosto robuste, una spazzola centrale zero tangle e una spazzola laterale estensibile. Le uniche differenze sono da individuare nei mop rotanti che, su questo modello, si alzano di soli 9mm contro gli 11mm della versione più costosa. Il confronto nella famiglia T50 di Ecovacs, a mio parere, è da effettuarsi solamente tra questo modello più economico e quello più costoso, il T50 Max Pro Omni, perchè con il modello intermedio non ci sono pressochè differenze degne di nota.

Non ci sono differenze neanche nella stazione di ricarica e autosvuotamento; anche quella di questo T50 Omni, infatti, è decisamente ben realizzata, poichè Ecovacs ha inserito come al solito lo svuotamento automatico della polvere, due pratiche e comode taniche d’acqua da ben 4 litri con anche un bel design opaco in tinta con il resto del robot.

L’unico vero neo è l’assenza dell’erogatore del detergente, presente invece nei modelli più costosi; qui Ecovacs ha lasciato lo slot vuoto, “riciclando” le stesse scocche degli altri due modelli, una scelta che personalmente non condivido, ma che comprendo, poichè l’azienda in qualche modo doveva pur differenziare i due modelli. Il lavaggio dei mop, invece, viene effettuato come nel modello Pro, con acqua calda fino a 70 gradi, e asciugatura con aria calda fino a 45 gradi, valori nella media di tutto rispetto per dispositivi di questa categoria.

Potenza d’aspirazione e qualità del lavaggio

Quando vi ho detto che questo modello, a mio parere, era il più equilibrato della serie T50, mi riferivo ovviamente alle sue performance pratiche, sia in aspirazione che in lavaggio. Il nuovo Ecovacs T50 Omni, infatti, se la gioca ad armi pari con il modello Pro, che a sua volta è leggermente inferiore al modello Max Pro Omni, soprattutto in termini di aspirazione; il robot in analisi oggi, ad ogni modo, gode di un motore con capacità di aspirazione pari a 15.000 Pa, valori non da top di gamma ovviamente, ma tra i migliori del settore, soprattutto in questa fascia di prezzo dove sono letteralmente oro colato.

Ed in effetti il T50 Omni all’atto pratico se la cava decisamente bene; in termini di aspirazione nella stragrande maggioranza di situazioni il T50 Omni non presenta mai problemi e non incappa in difficoltà di alcun tipo. La spazzola zero tangle centrale, unita a quella laterale dinamica che pulisce in modo ineccepibile gli angoli e i bordi, contribuiscono a rendere l’esperienza di aspirazione precisa e senza lacune, anche se ci troviamo di fronte a detriti più grandi, che nel mio caso erano briciole di fette biscottate, quindi anche relativamente pesanti. La forte potenza d’aspirazione consente anche una buona pulizia dei tappeti, anche quelli a pelo più lungo, seppur su alcuni modelli il robot possa incastrarsi e costringerci a sbloccarlo manualmente, se non vogliamo vederci trascinato il tappeto in tutta casa.

Stesso identico discorso anche per il lavaggio; i due mop rotanti in dotazione sono capaci di ruotare fino a 180 giri al minuto e di esercitare una pressione costante sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate. Il lavaggio è efficiente, non lascia aloni sul pavimento e devo dire che per delle pulizie ordinarie si comporta più che bene. Ho notato con piacere, inoltre, la presenza del mop estensibile lateralmente, una vera manna dal cielo per pulire in modo millimetrico angoli e battiscopa delle stanze; certo, con questo non voglio dire che tutti gli angoli sono puliti alla perfezione, ma il grosso del lavoro lo fa. Peccato per l’assenza dell’erogatore automatico del detergente, che ci costringe a fare un dosaggio manualmente quando andiamo a riempire l’acqua pulita.

Applicazione

Anche nel caso del nuovo T50 Omni, Ecovacs dimostra di voler offrire un’esperienza completa e ben bilanciata, non solo in termini di hardware, ma anche di gestione smart tramite app. Disponibile sia per dispositivi Android che iPhone, l’app di Ecovacs si conferma il vero centro nevralgico del robot, pensata per rendere la gestione quotidiana semplice, intuitiva e altamente personalizzabile.

Dopo la prima installazione, l’app guida l’utente passo dopo passo nella configurazione iniziale, permettendo al T50 di eseguire una mappatura intelligente dell’ambiente, sfruttando la telecamera e i sensori a bordo. Da lì in poi, tutto diventa più fluido: è possibile dividere le stanze, impostare una sequenza di pulizia, programmare cicli ricorrenti o addirittura creare barriere virtuali per evitare che il robot entri in aree sensibili.

A differenza dei due modelli più costosi, questo T50 non dispone delle funzionalità di intelligenza artificiale, che gli avrebbero consentito di analizzare il tipo di sporco e regolare in autonomia il flusso d’acqua, scegliendo anche il tipo di passaggio più adatto alla situazione. Per il resto, pur non essendo l’app perfetta, e chi ha già provato altri ecosistemi smart lo noterà, resta comunque un compagno affidabile e completo, anche grazie alla recente integrazione con YIKO-GPT, l’assistente vocale intelligente sviluppato da Ecovacs. che si aggiunge ai principali ecosistemi domotici, come Google Assistant, Alexa e Apple HomeKit, già presenti.

Autonomia

La batteria in dotazione ad Ecovacs T50 Omni è un’unità da 5200 mAh, come il modello Pro; come già detto anche in quel caso, si tratta di una batteria sufficiente per pulizie anche di ambienti piuttosto importanti, anche se lavoriamo alla massima potenza d’aspirazione. Nel mio caso ho pulito prima con un ciclo completo di aspirazione e poi di lavaggio il solito appartamento di circa 100 mq con poco più del 50% di batteria.

In caso di necessità, comunque, il robot è dotato di un sistema di ricarica intelligente che permette di ricaricare la batteria solo parzialmente al fine di completare la pulizia programmata, cercando dunque di ottimizzare i tempi il più possibile.

Prezzo e considerazioni

Vale la pena acquistarlo? La vera domanda, secondo me, è un’altra: aveva senso presentare gli altri due modelli? Forse no, perchè questo Ecovacs T50 Omni, lanciato a 699 euro (ma spesso in offerta a qualche decina di euro in meno) ha davvero tutto quanto ciò che serve e non ha assolutamente nulla da invidiare ai modelli più costosi della stessa famiglia che possono raggiungere, nella versione Max, gli 899 euro.

Perciò, se state cercando un robot dal design molto sottile e con una potenza d’aspirazione eccezionale, questo Ecovacs T50 Omni può rappresentare ciecamente la soluzione più adeguata del momento.

