Nuovo teaser con i Pokémon: Nothing Phone (3) è più vicino?

Per molti dei suoi prodotti, Nothing utilizza come nome in codice i nomi dei Pokémon più celebri e per il nuovo smartphone flagship sembra non aver eccezione. Suoi social del brand di Carl Pei, infatti, nelle ultime ore è apparso Arcanine che si vocifera essere il nome scelto per Nothing Phone (3).

Arcanine compare sui social di Nothing: la presentazione di Phone (3) è sempre più vicina

Crediti: Nothing

Con uno stile “dotted“, come da tradizione del brand, il celebre Pokémon di prima generazione ha fatto la sua apparizione sui social di Nothing, probabilmente a simboleggiare l’imminente presentazione di un nuovo prodotto. Nelle scorse settimane, un leak ha indicato in Arcanine il nome in codice di Nothing Phone (3) e in Hisuian Arcanine (Arcanine di Hisui) quello scelto per Nothing Phone (3) Pro. Il teaser, quindi, potrebbero suggerire proprio l’arrivo del nuovo flagship.

Alcuni utenti, però, sono convinti che non si tratti del top di gamma, bensì della versione minore Nothing Phone (3a), che a sorpresa potrebbe essere il primo smartphone della nuova serie (3) ad arrivare sul mercato. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa c’è nei piani della compagnia cinese.

