GELEIPU X5 è il proiettore smart con Android TV e Widevine L1, ora a soli 123€

Le gelide serate invernali sono il momento perfetto per chiudersi in casa, al caldo e a godersi un film sotto le coperte (o magari una serie TV in streaming). Per trasformare la tua camera da letto o il salotto in un comodo cinema non c’è bisogno di spendere una fortuna: basta poco con il proiettore smart GELEIPU X5, ora in offerta su Banggood ad un prezzo accessibile (con l’immancabile spedizione gratis dall’Europa).

Proiettore smart in offerta: GELEIPU X5 non si fa mancare niente (Full HD, Android TV 12 e Widevine L1) e costa meno di 130€

Crediti: GELEIPU

Grazie al codice sconto “BG2cc969“, il proiettore smart GELEIPU X5 costa solo 123€ ed c’è anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei di Banggood. Il dispositivo arriverà quindi con la massima celerità e senza alcuna spesa aggiuntiva: si tratta di un’occasione imperdibile viste le caratteristiche del proiettore. Infatti parliamo di un modello smart dotato di Android TV 12, con tanto di certificazione Widevine L1; quindi è possibile scaricare qualsiasi applicazione direttamente dallo store di Google e guardare video in streaming in alta definizione.

Crediti: GELEIPU

Il proiettore ha una luminosità di 500 ANSI Lumen e una risoluzione nativa in Full HD (1080p) ma supporta la decodifica video in 4K. È in grado di proiettare un’immagine fino a 150″, con rapporto in 16:9 e la possibilità di sfruttare la messa a fuoco automatica. Tra le altre caratteristiche troviamo una coppia di speaker da 5W, 2 GB di RAM, 8 GB di storage, il WiFi, Bluetooth 5.0 e un processore Amlogic (S905Y2). E per saperne di più, ecco la nostra recensione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le