One UI 7.0 e Android 15: quali modelli di Samsung si aggiorneranno

Come ogni anno, anche se questa volta con mesi di ritardo, Samsung si sta preparando a rilasciare il suo aggiornamento One UI 7.0 basato sull’ultimo Android 15. A differenza di quanto accaduto fino al 2023, Samsung ha preferito prendersi più tempo per preparare il major update, il cui rilascio stabile è previsto fra fine 2024 e inizio 2025. Il roll-out arriverà su tanti smartphone e tablet, con il team One UI che ci ha abituati a vedere aggiornati top di gamma così come mid-range ed entry-level per diversi anni.

Quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l’aggiornamento One UI 7.0 e Android 15

Premetto che la lista che state per leggere non è ancora ufficiale, dato che Samsung non si è ancora pronunciata in merito, ma è stata stilata sulla base di come Samsung si è mossa negli ultimi anni. Il beta testing è partito e ci ha ovviamente confermato che i modelli della serie Samsung Galaxy S24 saranno i primi a ricevere la One UI 7.0 Stabile, a cui seguiranno via via i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Fold Special Edition, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A55, A54, A53

Samsung Galaxy A35, A34, A33

Samsung Galaxy A25, A24, A23

Samsung Galaxy A16, A15, A14

Samsung Galaxy Tab A9, A9+

Samsung Galaxy Tab S10+, S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, S8 FE, S8 FE+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, S6 Lite 2022

Samsung Galaxy Tab Active 5, Active 4 Pro

