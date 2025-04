Recensione Narwal Freo Z10 Ultra: l’IA cambia TUTTO

Se c’è un dato di fatto che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha un po’ accompagnato il mondo dei robot aspirapolvere, è che ormai il mercato è talmente tanto saturo di prodotti, aziende e soluzioni al punto di diventare quasi monotono. A differenza di qualche anno fa, quando in pratica nessuno (eccetto noi) dava importanza ai robot per la pulizia automatica di casa, ad oggi è possibile trovare i più disparati modelli che, però, in realtà di innovativo (realmente) non portano mai nulla di tangibile.

Certo, le potenze d’aspirazione sono aumentate tantissimo, ci sono sistemi che permettono ai robot di superare piccoli gradini, il mop laterale e la spazzola estendibili, ma si tratta solo di migliorie e non di innovazioni.

E poi arriva Narwal, che con i suoi tanti brevetti è di fatto una delle poche aziende del settore a tentare di innovare con soluzioni tangibili e che potrebbero portare un reale giovamento agli utenti nella vita di tutti i giorni. E nel nuovo Narwal Freo Z10 Ultra, di innovazioni, ce ne sono tante.

Recensione Narwal Freo Z10 Ultra

Design e materiali

Nonostante l’estetica del Narwal Freo Z10 Ultra sia in linea con quanto visto nelle precedenti versioni della serie Freo, il design del nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti si allontana un po’ dalle linee anni ’60 che caratterizzavano per esempio il Narwal Freo X Ultra (qui la recensione), soprattutto per quanto riguarda la base di ricarica.

La zona frontale del robot è dedicata ad una doppia fotocamera con la quale riesce a riconoscere con precisione quasi millimetrica tutti gli ostacoli, anche quelli di piccole dimensioni e in ambienti bui, mentre superiormente è presente il tipico sensore Lidar circolare, destinato alla mappatura delle planimetrie.

Ma così come abbiamo visto nel modello dell’anno scorso, i veri punti di forza del nuovo Narwal Freo Z10 Ultra sono nella zona inferiore. Continuano ad essere presenti l’ottima spazzola centrale che ha una struttura a spirale e che, a differenza di quanto accade con la stragrande maggioranza dei robot aspirapolvere, ha una bocca d’aspirazione posizionata sul lato destro: il risultato è che nonostante non siano presenti lame o denti antigroviglio, con il Narwal Freo Z10 Ultra capelli e peli di animali non si aggroviglieranno davvero mai.

Le spazzole laterali sono due, ed anche i due moci controrotanti continuano ad essere caratterizzati da un particolare inusuale, che si trova solo nei robot prodotti dal brand. Anche Narwal Freo Z10 Ultra è dotato di due panni per il lavaggio dei pavimenti una forma triangolare grazie alla quale il robot potrà pulire meglio anche lungo i bordi o gli angoli della casa, anche estendendo quello destro qualora fosse necessario.

La base di ricarica resta tutto sommato compatta, è piuttosto chiaro che l’azienda abbia deciso di svilupparla più in larghezza che in altezza, ed è in grado di gestire totalmente la manutenzione del robot: integra un contenitore per lo sporco da 2.5 litri, è in grado di lavare i panni con l’acqua calda tra i 45° ed i 75°, elettrolizza l’acqua e poi asciuga e sterilizza tutti i componenti e dispone di un vano in cui è possibile inserire una cartuccia di detergente, che però è proprietaria.

IA, potenza d’aspirazione e lavaggio

Per farvi capire meglio il Narwal Freo Z10 Ultra, non bisogna parlare solo di potenza d’aspirazione e lavaggio, ma anche di intelligenza artificiale, perché è qui che il brand ha fatto dei passi in avanti notevoli. Il cuore pulsante del nuovo robot top di gamma di Narwal infatti è il NarMind Pro, ossia un sistema basato su doppio chip AI ed una doppia fotocamera RGP panoramica che, anche grazie ad un angolo di visione di ben 136°, gli permette di rilevare in maniera estremamente precisa oltre 200 oggetti fino a 5 millimetri di dimensione.

Grazie al connubio di queste due tecnologie il robot è in grado di mantenere distanze di sicurezza in base al tipo di ostacolo che rileva (8 mm da gambe di mobili o bordi, 20 mm da scarpe, cavi, oggetti comuni, 40 mm da animali domestici e persone, 70 mm in presenza di sporco rischioso da trascinare) e grazie ad una potenza di calcolo pari a 4 TOPS (simile ai sistemi di guida autonoma) il robot adatta in tempo reale lo stile di pulizia, i percorsi ed apprende dalle abitudini domestiche. E la cosa bella è che tutti i calcoli avvengono in locale.

Narwal Freo Z10 Ultra può essere attivato in modalità automatica ed è in grado di riconoscere se alcune zone sono rimaste sporche dopo la pulizia, se non è passato in una determinata zona da diverso tempo e così via. E, fidatevi, una volta terminata la pulizia il pavimento sarà uno splendore.

Ora, tornando a cose un po’ più “umane”, la potenza d’aspirazione è di 18.000 Pa, con una rumorosità inferiore ai 56 dB anche in modalità di pulizia intensa. Le spazzole laterali a V con rotazione bidirezionale eliminano il problema dell’aggrovigliamento dei peli, così come la spazzola centrale che è a sua volta dotata di un sistema antigroviglio. Insomma, l’aspirazione è ottima ed è dotato di un panno estendibile che può pulire a 0 mm dai bordi.

Insomma, il sistema pensato da Narwal è davvero funzionale e garantisce una pulizia ottimale anche non impostato alla massima potenza, ed anche il sistema anti-groviglio pensato dal brand è efficace e funziona davvero.

Ma la caratteristica che più mi ha stupido di questo Narwal Freo Z10 Ultra è la qualità del lavaggio. Questo robot infatti è in grado di applicare una forza sul pavimento con i suoi moci che è praticamente pari al doppio di ciò che fa la concorrenza, ed anche se non è il campione in assoluto di “pulizia lungo i bordi” i suoi panni a forma triangolare svolgono comunque un ottimo lavoro.

Ha poi una particolare tecnologia che si chiama Adaptive DeepClean con la quale è in grado di distinguere automaticamente i solidi dai liquidi: quando rileva un liquido solleva la spazzola, estende i panni e procede con una sequenza di 6 cicli ad 8N di pressione.

L’unica pecca, se così la si può interpretare, è il consumo di acqua. Rispetto ai suoi competitor la quantità di acqua utilizzata per pulire il pavimento è molto superiore, e già dopo un paio di pulizie l’utente dovrà svuotare quella sporca e ricaricare quella pulita.

Applicazione

Narwal Freo Z10 Ultra si connette alle reti WiFi a 2.4 Ghz e viene gestito dall’applicazione Narwal disponibile sia per iOS che per Android. Ed è un’app fatta piuttosto bene, ben tradotta in italiano, con la quale è possibile gestire tutte le funzionalità del robot.

Si può scegliere ogni quanto far tornare il robot sulla base di lavaggio, si possono creare barriere o muri virtuali ed integra tutto ciò che ci si aspetta da un’app di questa categoria. Ci sono poi tutte le impostazioni per personalizzare la pulizia ma, come già detto, il mio consiglio è quello di sfruttare la modalità automatica “Freo Mode”, con la quale tra l’altro il robot gestirà molto bene anche la rumorosità.

Ci sono anche delle modalità dedicate a chi ha animali domestici in casa, oppure per chi abita oltre i 2000 metri di altezza per ottimizzare l’aspirazione del motore e si può personalizzare la mappa oppure visualizzarla in 3D.

Prezzo di vendita e considerazioni

Narwal Freo Z10 Ultra è venduto ad un prezzo lancio di 1299 euro, posizionandosi nella fascia premium del mercato. Sarà disponibile dal 21 aprile 2025 su Amazon e, tramite il box in basso, lo si potrà acquistare con una promo lancio a 1099 euro che include un pacchetto di accessori e ricambi. Ed è uno dei prodotti da tenere in considerazione se si cerca una pulizia profonda ed IA.

Sin dai primi modelli introdotti nel nostro paese Narwal ci ha abituati bene, certo non è un robot economico, ma tutto quello che promette di fare lo fa dannatamente bene. Peccato per il consumo eccessivo di acqua e per il fatto che non sia dotato di una spazzola rotante anteriore estendibile.

