Galaxy Ring: trapela l’anello Xiaomi, vediamo come sarà fatto

C’è già stato qualche tentativo da parte di aziende poco conosciute dal grande pubblico, ma l’anello smart sta per essere sdoganato dalle grandi aziende, come nel caso di Xiaomi. L’indiscrezione, dopo essere circolata in rete in maniera poco concreta, adesso prende forma grazie alle immagini render con cui possiamo avere un’idea più precisa di come sarà fatto il primo anello dell’azienda cinese di Lei Jun.

Xiaomi Galaxy Ring: immagini render in anteprima dell’anello smart

Finora Xiaomi non si è mai esposta direttamente in questa direzione, seppur l’abbia fatto per “vie traverse”: sul suo store YouPin è possibile acquistare vari anelli smart, il suo sotto-marchio Black Shark ne ha già un primo modello e la partner Amazfit ha presentato il suo al CES 2024. Immagini e video ci mostrano un anello alle prese con la fase di ricarica: nella clip in questione vediamo il momento in cui viene poggiato sulla base di ricarica wireless con attacco USB-C, con relativo LED di stato che ce ne comunica la carica in corso.

La fonte che ha fatto trapelare questo contenuto riporta la sua presenza all’interno del codice software Xiaomi, dove viene indicato come “Galaxy Ring“. Fra quelli individuati ci sono riferimenti a frequenza cardiaca, GPS, modalità sportive, salute femminile ma anche Zepp OS e PAI (Personal Activity Intelligence), anticipando quella che dovrebbe essere una possibile partnership con la succitata Amazfit.

Probabilmente “Galaxy Ring” sarà solamente il suo nome in codice, che altrimenti risulterebbe troppo simile a quello che sarebbe il nome commerciale di Samsung Galaxy Ring. Quello dell’azienda sud-coreana sarà il competitor principale, specialmente sul mercato internazionale dove la presenza di Xiaomi è meno consolidata rispetto alla Cina.

