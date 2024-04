OUVIS AMR5 è il mini PC da avere: stiloso e potente a soli 300€

I mini PC non sono tutti uguali come potrebbe sembrare: ci sono tanti prodotti che fanno leva sulle dimensioni, cercando di offrire un formato contenuto, eppure ogni brand cerca di personalizzare al meglio i propri dispositivi. Nel caso di OUVIS AMR5 parliamo di un mini PC diverso dal solito: l’azienda ha deciso di puntare sulle dimensioni, ma offrendo anche qualcosa di differente. Il risultato? Un mini PC pensato per il gaming (basilare), dal design futuristico e dal prezzo accessibile: risparmia con le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto OUVIS AMR5: è il mini PC che strizza l’occhio al gaming, ad un prezzo super

Il design di OUVIS AMR5 è diverso da quello dei classici mini PC e mostra subito la sua natura di computer da gaming. La scocca ospita una serie di luci LED RGB, uno degli elementi tipici quando si parla di prodotti per i gamer, insieme alle linee futuristiche e spigolose. La caratteristica principale è la manopola presente nella parte superiore: ruotandola è possibile cambiare la modalità di utilizzo del PC, ossia Silent ECO (con ventole spente e basse prestazioni), Auto (utilizzo normale) e Performance (ventole e processore al massimo). In questo modo è possibile sfoggiare tutte le capacità del terminale in base all’occorrenza. Le specifiche tecniche si basano sul processore AMD Ryzen 7 5700U (con grafica Radeon), supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Inoltre è presente uno slot M.2 aggiuntivo per espandere lo spazio di archiviazione.

Crediti: OUVIS Crediti: OUVIS

Il mini PC OUVIS AMR5 è disponibile ad un prezzo super conveniente su Geekbuying: basta utilizzare il codice sconto dedicato e questo scenderà a soli 300€, con l’immancabile spedizione gratis direttamente dall’Europa. Un PC compatto ed economico, perfetto per chi vuole giocare ma non ha pretese strabilianti e punta al risparmio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le