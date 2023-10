Huawei Watch Ultimate Design: la versione extralusso arriva in Italia

Dopo aver lanciato in Italia il nuovo Watch GT 4 e dopo l'annuncio degli altri dispositivi dell'ecosistema del brand (FreeBuds Pro 3, Eyewear 2 e MatePad 11.5 PaperMatte), il colosso tecnologico cinese non ha ancora finito e continua con un ulteriore annuncio molto particolare. Si tratta di Huawei Watch Ultimate Design nella colorazione Gold Edition, nuova variante extralusso che utilizza per la prima volta l'oro come materiale. Ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo in Italia.

Huawei Watch Ultimate Design Gold Edition è il primo smartwatch in oro del brand: tutto su caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: Huawei

Lanciato a marzo in Cina e ad aprile di quest'anno in Italia, Huawei Watch Ultimate è sicuramente l'indossabile più premium e costoso del brand. Il dispositivo è realizzato con materiali pregiati: la cassa è in lega Liquid Metal a base di zirconio con lunetta in ceramica nanocristallina mentre il display è un pannello AMOLED con rivestimento in vetro zaffiro. Il prezzo del terminale ha toccato gli 899,9€ ma a questo giro l'azienda ha decisamente superato sé stessa.

Crediti: Huawei

La nuova versione Gold Edition di Huawei Watch Ultimate Design arriva con un look elegantissimo ed un cinturino in titanio; la lunetta, la corona, la chiusura a farfalla e i vari inserti presenti nel cinturino sono invece in oro 18 carati. Questa particolare variante ultra premium può essere vostra al prezzo di 2.999€, con disponibilità in Italia tramite lo store ufficiale del brand (con spedizioni a partire dall'11 ottobre). Inoltre, acquistandolo entro il 31 dicembre 2023, si otterrà gratuitamente un anno di estensione della garanzia. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per quanto riguarda le specifiche, restano invariate. Ritroviamo quindi uno schermo AMOLED da 1,5″ con risoluzione 450 x 450 pixel e refresh rate variabile, una batteria da 530 mAh (fino a 14 giorni di autonomia), la resistenza all'acqua fino a 10 ATM, GPS, NFC e le classiche funzioni dedicate alla salute e al fitness. In merito alla serie Ultimate Design, si tratta di una gamma premium annunciata di recente: il primo smartphone in versione extralusso è Mate 60 RS Ultimate Design, lanciato in Cina a fine settembre.

