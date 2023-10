PlayStation Portal in pre-ordine su Amazon: la nuova console per il remote play da PS4 e PS5

Annunciata tra lo scetticismo dei fan che avrebbero voluto una console portatile a tutti gli effetti, in questi giorni PlayStation Portal arriva in pre-ordine su Amazon Italia in previsione della commercializzazione prevista per la metà di novembre. Questo nuovo dispositivo definito da Sony come “remote player” consente di sfruttare la rete internet per giocare ai propri giochi PS4 e PS5 su un secondo schermo.

PlayStation Portal arriva su Amazon Italia

Crediti: Sony

PlayStation Portal si collega tramite rete Wi-Fi domestica a PlayStation 4 e PlayStation 5 per sfruttare il remote play: la funzionalità delle console di Sony che permette di eseguire in locale i giochi sulla propria console, ma usufruirne su un secondo schermo collegato via internet.

Il dispositivo è dotato di un display LCD da 8″ con risoluzione 1080p/60 FPS, mentre il controller è in grado di sfruttare tutte le peculiarità del DualSense di PS5, tra cui il feedback aptico e i grilletti adattivi. Purtroppo non sembra sia possibile usufruire del cloud gaming, o almeno non al lancio.

PlayStation Portal è disponibile il pre-ordine su Amazon al prezzo di 219.99€ con spedizioni previste a partire dal 15 novembre.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le