Xiaomi Band 8 Active ufficiale a sorpresa e costa solo 25€!

Dopo la comparsa all'interno dell'app Mi Fitness era solo questione di tempo e infatti ecco fare capolino (a sorpresa) anche il nuovo fitness tracker ultra-economico del brand cinese. Xiaomi Smart Band 8 Active è stata annunciata silenziosamente ed è disponibile sul sito ufficiale: ecco tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche, prezzo e uscita in Italia!

Xiaomi Smart Band 8 Active ufficiale: caratteristiche e prezzo per l'Italia

Crediti: Xiaomi

Nelle scorse ore abbiamo assistito al lancio della serie Xiaomi 13T e dei nuovi Watch 2 Pro e Smart Band 8. A quanto pare la casa di Lei Jun ha dimenticato qualcosina strada facendo e infatti ecco spuntare anche Xiaomi Smart Band 8 Active. Il dispositivo si presenta come un rebrand di Redmi Smart Band 2, con alcune differenze minime. L'indossabile è dotato di uno schermo LCD da 1,47″ e presenta un corpo sottile (9,99 mm) con un cinturino in TPU integrato.

Crediti: Xiaomi

Rispetto alla Band 8 abbiamo quindi un display più ampio (grazie alla forma rettangolare) ed un look adatto a chi proprio non digerisce l'iconico stile a capsula del fitness tracker di Xiaomi. Ampio spazio alla personalizzazione, con oltre 100 quadranti; presenti all'appello oltre 50 modalità sportive, il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, il controllo dei valori SpO2 (anche automatico) e la resistenza all'acqua fino a 50 metri (5 ATM). Non mancano la gestione della salute femminile, la misurazione del livello di stress e tanta autonomia (fino a 14 giorni di utilizzo tipico). La ricarica avviene tramite pin magnetici.

La nuova Xiaomi Smart Band 8 Active è stata lanciata in Italia a prezzo stracciato: solo 24,9€ tramite il sito ufficiale del brand! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

