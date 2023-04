Recensione Redmi Smart Band 2: tante funzioni ad un prezzo super

Xiaomi porta in Italia la nuova Redmi Smart Band 2 e noi non potevamo perdere l'occasione di testarla. Questa nuova band offre un display più grande rispetto ai classici fitness tracker proposti dall'azienda cinese fino ad ora (ad esclusione di Xiaomi Smart Band 7 Pro), con tante funzioni per la salute e le attività sportive ad un prezzo davvero super competitivo. Scoprite insieme a noi in questa recensione cosa rende unica la Redmi Smart Band 2!

Recensione Redmi Smart Band 2

Design e materiali

La caratteristica principale di Redmi Smart Band 2 è il display curvo 2.5 D in TFT da 1.47″ con risoluzione 172 x 320 pixel, 274 PPI e una luminosità massima che supera di poco i 450 nit. Lo schermo è realizzato in vetro temperato con rivestimento anti-impronte, in modo da non trattenere troppo le ditate durante l'utilizzo e la navigazione dei menu. Purtroppo il display è dotato di una cornice piuttosto spessa, che però viene ben smascherata quando la Band è in funzione.

Sul retro del dispositivo troviamo i sensori che a contatto con la pelle restituiranno i dati sulla salute, affiancato dai due pin magnetici preposti per la ricarica di Redmi Smart Band 2. Il cinturino è realizzato in TPU ed è rimovibile, quindi il fitness tracker può essere personalizzato a proprio piacimento acquistandone di alternativi. Le dimensioni esatte del dispositivo sono di 42,81 x 25,42 x 9,99 millimetri, con un peso di soli 14.9 grammi. Il cinturino, invece, ha una lunghezza di 215 millimetri, adattabile facilmente ad ogni tipo di polso.

Software e funzioni

Redmi Smart Band 2 è essenzialmente un fitness tracker e in quanto tale la sua funzione principale è quella di tracciare le attività sportive. Questa band di Xiaomi è in grado di monitorare ben 30 diverse discipline, tra cui corsa libera, ciclismo, camminata, tapis roulant, scalata e nuoto (grazie alla resistenza 5ATM). Il tracciamento delle attività sportive può essere avviato dall'app oppure direttamente dal bracciale. Vale la pena sottolineare che se avete le dita grandi, potreste trovare scomoda la navigazione su questo tipo di dispositivi (vale per tutte le smart band, non solo per questa), risulta quindi molto più semplice utilizzare Mi Fitness (disponibile su iOS e Android) per avviare l'attività, monitorabile in modo estremamente semplice poi dalla smart band.

I dati relativi agli allenamenti vengono tracciati senza problemi ed in modo preciso, per essere poi consultabili direttamente dal dispositivo oppure dall'applicazione. Redmi Smart Band 2, inoltre, si occupa di tenere sotto controllo anche il ritmo e la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e i livelli di stress accumulati durante la giornata. Le misurazioni possono essere effettuate in tempo reale oppure su comando, ma per avere dati più precisi è sempre consigliato stringere di una tacca in più il bracciale. La band di Xiaomi funziona anche di notte: è possibile infatti monitorare il sonno, evidenziando l'attività del corpo durante i momenti di riposo.

Redmi Smart Band 2 è anche preposta alla visualizzazione delle notifiche in arrivo sul vostro smartphone, ma qui potreste storcere un po' il naso in baso a quanto buona è la vostra vista. Le notifiche, infatti, vengono visualizzate per intero (e questo è un bene) ma un font molto piccolo (e questo è un male) che non siamo riusciti in alcun modo a modificare. Se non avete problemi di miopia, le notifiche così visualizzate sono ricche di dettagli e con un solo sguardo avrete già il quadro completo della situazione, nel caso contrario vi ritroverete ad avvicinare al volto il polso per leggere meglio.

Nota positiva anche per quanto riguarda la personalizzazione: questa band di Xiaomi infatti permette di scegliere tra più di 100 quadranti personalizzati. Una volta connesso il dispositivo all'app Mi Fitness, infatti, potremo accedere ad una ricca galleria di watchface con stili tutti diversi.

Batteria e autonomia

Redmi Smart Band 2 è dotato una batteria da 210 mAh che garantisce una buona autonomia al dispositivo. Xiaomi dichiara che il tempo di utilizzo in condizioni “normali” è di 14 giorni, mentre un utilizzo intenso scarica la batteria in soli 6 giorni. Durante la nostra prova abbiamo potuto appurare che questi dati si avvicinano molto alla realtà dei fatti: con monitoraggio del battito cardiaco e dello stress sempre attivo, con monitoraggio del sonno durante la notte e diversi test per le attività sportive (principalmente corsa ed esercizio libero) la batteria ha resistito per poco più 7 giorni prima di finire K.O.

Anche in questo caso, è disponibile la ricarica magnetica che riporta in vita la batteria in poco più di un'ora e mezza.

Recensione Redmi Smart Band 2 – Prezzo e considerazioni

Il display dalle dimensioni maggiorate è sicuramente il punto forte di Redmi Smart Band 2, ma non vi abbiamo ancora parlato del prezzo: il nuovo prodotto di Xiaomi infatti è disponibile su Amazon Italia a soli 32.90€ con spedizione gratuita Prime.

A questo prezzo, Redmi Smart Band 2 diventa un best-buy assoluto se avete bisogno di un fitness tracker che controlli anche le funzioni vitali con uno schermo più ampio rispetto alle smart band. Non lasciatevelo sfuggire.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il