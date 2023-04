Xiaomi Populele 2 Pro: l’ukulele smart preferito dai Mi Fan è tornato

Siamo in primavera e le belle giornate sono finalmente iniziate: si comincia a far festa in attesa delle serate in spiaggia quando le temperature si faranno ancora più calde. Fatevi trovare pronti con Xiaomi Populele 2 Pro, l'ukulele smart più amato dagli appassionati della compagnia cinese (e non solo), ora in promo con codice sconto su Banggood!

Xiaomi Populele 2 Pro Smart Ukulele torna in offerta su Banggood, con un nuovo codice sconto

Similmente a Populele 2, anche la versione Pro è realizzata in fibra di carbonio T700 e resina ASA: si tratta di uno strumento premium, compatto e stiloso. L'ukulele smart di Xiaomi è dotato di una tastiera con luci LED, un preamplificatore PopuBoost integrato (con vari effetti) ed una pulsantiera laterale per i controlli (volume, chorus e riverbero).

Ovviamente si collega allo smartphone o al tablet tramite Bluetooth: grazie all'app dedicata è possibile cominciare subito a suonare se si è alle prime armi. La batteria è un'unità da 1.600 mAh, in grado di offrire circa 10 ore di autonomia.

L'ukulele smart Xiaomi Populele 2 Pro ritorna in offerta su Banggood, con un nuovo codice sconto dedicato e la spedizione direttamente dall'Europa: fatevi trovare pronti per le serate estive intorno al fuoco con uno dei prodotti del brand più amati dai Mi Fan!

