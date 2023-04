FLOOR ONE S5 Steam ed altre occasioni Amazon: ecco le offerte di primavera Tineco

Il mese di aprile è il momento perfetto per le pulizie di primavera: quale occasione migliore per passare ad un alleato intelligente oppure per cambiare il tuo vecchio aspirapolvere? Tineco ha lanciato una serie di offerte su Amazon, valide per il mese di Aprile: si tratta di tre prodotti altamente performanti, soluzioni premium per rendere le pulizie… un vero relax!

Le offerte di Aprile di Tineco: tutte le occasioni su Amazon

Ovviamente è impossibile non citare Tineco FLOOR ONE S5 Pro 2 (anche se al momento non è in promozione): si tratta di uno dei modelli di punta del brand, disponibile su Amazon con spedizione Prime. Una lavapavimenti top in grado di rimuovere agilmente anche lo sporco più ostinato e i peli dei nostri amici a quattro zampe. Un concentrato di tecnologia che fa affidamento sul sensore smart iLoop per regolare automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso dell'acqua.

Il serbatoio è il 30% più capiente rispetto alla generazione precedente mentre il pratico display LCD da 2.1″ permette di visualizzare lo stato del dispositivo e i vari parametri della sessione di pulizia. Imperdibile!

Tineco FLOOR ONE S5 Steam è una lavapavimenti e aspirapolvere con una marcia in più. Infatti, in questo caso è presente anche la funzione di pulizia a vapore, in modo da agire a fondo anche sullo sporco più critico. Grazie all'utilizzo del vapore ad alta temperatura le macchie insistenti vengono rimosse in un lampo; inoltre il rullo morbido pulisce il pavimento con delicatezza e utilizzando acqua pulita. Igiene e praticità in ogni momento!

Anche in questo caso è presente la tecnologia iLoop Smart Sensor mentre la base per l'autopulizia sfrutta il vapore per igienizzare la spazzola dopo l'utilizzo. Il modello ONE S5 Steam sarà in promozione su Amazon fino al 23 aprile, al prezzo di 349€!

La nostra panoramica delle offerte del brand per il mese di aprile si conclude con Tineco FLOOR ONE S3, un aspirapolvere e lavapavimenti dal prezzo accessibile e dalle prestazioni stellari. Ovviamente si tratta ancora una volta di una soluzione senza fili e senza sacco, con iLoop, un pratico display LED, l'assistente vocale, la possibilità di collegare l'app per smartphone e tanto altro ancora.

Facile da montare e ricca di accessori, FLOOR ONE S3 è un modello che non passa mai di moda, in grado di offrire una potenza di aspirazione di tutto rispetto ed un'ottima autonomia. In questo caso la promozione sarà attiva dal 24 al 30 aprile: il prezzo scenderà a soli 279€ (con un risparmio del 32%).

