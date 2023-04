Tineco FLOOR ONE S5: le pulizie diventano intelligenti con iLoop Smart Sensor

Cosa significa avere un aiuto smart nelle pulizie? Oggigiorno questo termine è onnipresente, associato a qualsiasi tipo di dispositivo tecnologico. Nel campo della pulizia, pensare ad un prodotto smart potrebbe far venire in mente un robot aspirapolvere: una soluzione indipendente, in grado di muoversi senza il tocco umano e capace di offrire tutta una serie di comodità. Ma una lavapavimenti può essere intelligente? Con Tineco FLOOR ONE S5 la risposta è affermativa, grazie alla presenza della tecnologia iLoop Smart Sensor!

Tineco FLOOR ONE S5 è dotata del sistema di pulizia intelligente iLoop Smart Sensor: cos'è e come funziona

Un vacuum cleaner e lavapavimenti non può di certo muoversi da solo, ma questo non significa che non possa avere delle capacità smart. Tineco ha fatto dei passi avanti importanti con il sistema di sensoristica iLoop, una delle tante funzionalità premium incluse in questo prodotto.

Abbiamo già parlato delle sua capacità di autopulizia (ed asciugatura) e della modalità di pulizia con acqua corrente. In questo caso si tratta di un ennesimo aspetto che rende questa lavapavimenti davvero il top: un buon dispositivo deve essere abbastanza intelligente da regolare automaticamente vari parametri.

Il flusso dell'acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo sono tutti aspetti che cambiano in base alle condizioni del pavimento. Ecco che cosa si intende per vacuum cleaner intelligente, ossia la capacità di adattarsi ad ogni situazione senza la necessità di un intervento umano.

Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor, Tineco FLOOOR ONE S5 è in grado di regolare il flusso dell'acqua e la potenza analizzando il livello di sporco. Ciò si traduce in minori consumi dato che la lavapavimenti massimizza la durata della batteria, risparmiando acqua ed energia dove necessario.

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 è una soluzione veramente smart, un'alleata perfetta nelle pulizie quotidiane: un concentrato di tecnologia che vi regalerà solo tante soddisfazioni! Per saperne di più date un'occhiata al sito ufficiale del brand mentre in basso trovate il link all'acquisto direttamente su Amazon.

