Fitbit prepara uno smartwatch per bambini: ecco le prime immagini

In queste ore è apparso in rete un nuovo Fitbit piuttosto insolito. Sembra, infatti, che l'azienda statunitense stia preparando un nuovo dispositivo interamente dedicato ai bambini, dopo aver conquistato il cuore (insieme a muscoli e gambe) di tantissimi sportivi che amano tener traccia della propria attività fisica.

Design dalle curve morbide e fotocamera: ecco il Fitbit per bambini

Dopo Ace 3 Special Edition dedicato interamente al pubblico più giovane grazie alla collaborazione con i Minions, un nuovo leak ci offre un primo sguardo a quello che potrebbe essere uno smartwatch interamente dedicato ai più piccoli. Per il design sembra essere stato scelto un approccio dalle curve morbide e tondeggianti, mentre per i colori sono stati scelti l'azzurro il verde (tendente quasi al giallo) e il rosso.

Il form-factor sembra essere simili a quello apprezzato con le linee Versa e Sense, ma il dispositivo appare sicuramente più spesso. Il cinturino è molto classico, mentre sul lato troviamo due diversi pulsanti divisi probabilmente da un foro del microfono. La particolarità sembra essere sicuramente quella della fotocamera frontale integrate nel display che potrebbe essere utilizzare essenzialmente per la comunicazione.

Una volta accesso, il dispositivo mostra anche le classiche barre di ricezione del segnale, lasciando presagire anche il supporto al 4G per la connettività. Difficile a dirsi se si tratti di un semplice prototipo oppure di un prodotto pronto per arrivare sugli scaffali dei negozi. Bisognerà attendere maggiori informazioni da Fitbit per scoprire maggiori dettagli su questo nuovo smartwatch per bambini.

