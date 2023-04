Tineco FLOOR ONE S5 usa un sistema di pulizia ad acqua corrente: cos’è e come funziona

I vacuum cleaner non sono tutti uguali: potrebbe sembrare un'affermazione scontata, viste le differenze di prezzo tra i vari modelli, ma in realtà non basta associare una cifra più elevata ad una maggiore qualità. Sapersi destreggiare in questo panorama ormai è complesso, vista la mole di prodotti disponibili sul mercato. Ma come fare per riconoscere in modo efficace un modello migliore dell'altro? Semplicemente basta dare un'occhiata alle varie funzioni e alle tecnologie presenti a bordo del prodotto che vi interessa.

Tra le soluzioni più appetibili del momento è impossibile non pensare a Tineco FLOOR ONE S5, un aspirapolvere/lavapavimenti senza fili premium sia nell'aspetto che nelle funzionalità. Tra le chicche tecnologiche che troviamo a bordo è presente un sistema di pulizia ad acqua corrente: ma che cos'è di preciso e come funziona?

Tineco FLOOR ONE S5 utilizza un sistema di pulizia ad acqua corrente: ecco come funziona

Bello, leggero ed elegante: Tineco FLOOR ONE S5 è l'aspirapolvere e lavapavimenti senza fili top per le tue pulizie di primavera. Un modello potente, in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato e i liquidi, ma le sue qualità non finiscono qui. Si tratta, infatti, di un vero e proprio concentrato di tecnologia, con alcune soluzione davvero niente male.

Tra queste, il già citato sistema di pulizia ad acqua corrente: questo permette a Tineco FLOOR S5 di lavare i pavimenti a fondo e in modo totalmente igienico. Il sistema a doppio serbatoio separa l'acqua pulita da quella sporca per una pulizia continua utilizzando acqua corrente.

Acqua pulita durante tutto il lavaggio

Utilizzando un mocio tradizionale non si fa altro che rimuovere lo sporco, strizzare il panno all'interno di un secchio contenente acqua sporca e continuare con la pulizia. Ciò non garantisce di ottenere superfici completamente igienizzate mentre grazie al sistema di FLOOR S5 è possibile avere sempre acqua pulita durante tutta la sessione.

Con mocio e detergenti classici, i residui di sporco si insinuano nelle setole, per poi depositarsi nuovamente sul pavimento proprio durante la sessione di pulizia. Tineco FLOOR ONE S5 offre un sistema in grado di assicurare un'igiene totale, utilizzando l'acqua corrente e quattro fasi sequenziali.

il lavapavimenti rilascia l'acqua pulita, spruzzata in modo uniforme sulla superficie della spazzola;

la spazzola ruota a 450 giri al minuto in modo costante, pulendo il pavimento sfruttando l'alta velocità;

un raschietto metallico piatto posizionato all'interno della testa rimuove in modo uniforme l'acqua sporca presente nella spazzola;

l'acqua sporca viene aspirata e raccolta nell'apposito serbatoio, ben separato da quello contenente l'acqua pulita.

Il risultato è un lavaggio utilizzando sempre e solo acqua pulita; ovviamente nel serbatoio di quest'ultima è possibile inserire anche il detergente (presente in confezione).

Tineco FLOOR ONE S5 ed il suo sistema di pulizia ad acqua corrente sono l'ideale per un'igiene a tutto tondo: se state cercando un aspirapolvere e lavapavimenti completo ed efficiente… avete trovato l'alleato perfetto! Per saperne di più date un'occhiata al sito ufficiale del brand mentre in basso trovate il link all'acquisto direttamente su Amazon.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il