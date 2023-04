Xiaomi 12T è imperdibile: più di 200€ di sconto sullo store ufficiale!

L'arrivo dei nuovi top di gamma è il momento buono per risparmiare sugli ex-flagship del brand cinese; se poi ci si mettono anche le occasioni dedicate al periodo del Mi Fan Festival (aprile è un mese d'oro), allora il risparmio è decisamente top. Xiaomi 12T scende ad un prezzo ghiotto sullo store ufficiale: meno di 380€ per mettere le mani su un dispositivo di tutto rispetto!

Xiaomi 12T al miglior prezzo di sempre: ecco come fare per risparmiare

Similmente al fratello maggiore Pro, Xiaomi 12T è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz (con lettore d'impronte integrato). Anche la batteria è identica, da 5.000 mAh, ed è presente la super ricarica da 120W.

A cambiare è il chipset (in questo caso il Dimensity 8100-Ultra) e il comparto fotografico, che resta di ottimo livello vista la presenza di un sensore principale da 108 MP.

La migliore occasione del momento per Xiaomi 12T 5G arriva dallo store ufficiale: l'ex flagship della serie T viene proposto in offerta lampo a soli 379€ (nella versione da 8/128 GB). Un bel risparmio visto il prezzo di listino di 599,9€! Per ottenere lo sconto non dovete far altro che aggiungere il dispositivo al carrello: prima del check-out troverete già il prezzo scontato (fino ad esaurimento promo).

