Apple spiega perché iPhone 15 Pro Max ha uno zoom 5x e non 10x

Ci sono voluti anni, ma adesso anche iPhone 15 Pro Max può fregiarsi di essere uno dei pochi esemplari di smartphone in circolazione ad avere un teleobiettivo periscopiale. Il modulo fotografico del modello più potente e costoso della serie 15 ha dalla sua un sistema, il cosiddetto Tetraprisma, che rispetto ai teleobiettivi tradizionali utilizza una struttura di vetro che riflette la luce 4 volte. Questo processo aumenta la lunghezza focale del sensore in causa, che può così offrire uno zoom ottico 5x: ma perché non spingersi fino al 10x?

iPhone 15 Pro Max: teleobiettivo 5x per non rovinare la qualità della stabilizzazione

Crediti: Apple

Nonostante il miglioramento tecnico di Apple, è Samsung a mantenere lo scettro dell'azienda che offre lo zoom più avanzato sui suoi smartphone, con modelli come S21 Ultra, S22 Ultra ed S23 Ultra che possiedono un teleobiettivo periscopiale zoom ottico 10x, nonostante le voci dicano che ciò potrebbe cambiare con S24 Ultra.

A chiarire la situazione è stato direttamente Jon McCormack, vice presidente del team ingegneristico dietro alla fotocamera di Apple, che in un'intervista con Numerama ha spiegato il perché di questa scelta. Anziché forzare la mano sulla lunghezza focale, l'azienda di Cupertino ha preferito dare priorità a luminosità e stabilizzazione. Jon ha affermato: “a meno che tu non abbia le mani più ferme del mondo o un treppiede, è davvero difficile da usare uno zoom 10x“, spiegando che Apple riesce a combinare stabilizzazione ottica e del sensore anche con uno zoom 5x.

Ad aggiungere dettagli c'è anche Maxime Veron, direttore senior del marketing di iPhone, che sottolinea che lo zoom 5x di iPhone 15 Pro Max ha un'apertura focale f/2.8; ricordiamo, invece, che lo zoom 10x di Samsung Galaxy S23 Ultra ha apertura f/4.9, e questo significa meno sensibilità quando c'è poca luce nella scena. Samsung è arrivata prima di Apple in termini di distanza periscopiale, ma se c'è riuscita è anche grazie alle diatribe legali che hanno rallentato il percorso di una Apple che adesso sarebbe pronta a migliorare anche lo zoom del modello Pro.

