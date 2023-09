Huawei Mate 60 è il primo al mondo con tecnologia NearLink: cos’è e come funziona

Nell'agosto 2023, Huawei presentava al mondo la sua nuova tecnologia NearLink (detta anche StarLight), al debutto per la prima volta sugli smartphone della serie Mate 60. L'obiettivo della compagnia cinese di Ren Zhengfei è quello di creare un nuovo standard nelle comunicazioni a corto raggio, sulla falsa riga di standard quali Bluetooth e UWB (Ultra Wide Band).

Huawei ha lavorato al fianco di oltre 300 fra aziende e istituzioni dell'industria tecnologica per la realizzazione della tecnologia NearLink. Rispetto agli standard connettivi che siamo soliti utilizzare, come Wi-Fi e Bluetooth, è 6 volte più veloce e ha una latenza ridotta a 1/30esimo di millisecondo, pur vantando consumi ridotti del 60%. Huawei ha lavorato anche sulla qualità del segnale, definito “anti-interferenza” grazie a una stabilità migliorata +7dB, che ha un'area di copertura raddoppiata e un numero di dispositivi connessi simultaneamente 10 volte superiore rispetto agli standard tradizionali.

Per il momento, la tecnologia NearLink è disponibile unicamente sugli smartphone della serie Huawei Mate 60, MatePad Pro 13.2 e sulle FreeBuds Pro 3, in quanto necessita di una componente hardware apposita. In ambito smartphone e tablet, ciò potrebbe essere permesso dal Kirin 9000S, nonostante l'azienda continui a non volerne parlare.

