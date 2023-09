Dopo 2 anni, sta tornando l’iPad più controverso: ecco la data

Aggiornamento 26/09: nuove indiscrezioni sulla data, le trovate nell'articolo.

Quello in cui abbiamo assistito alla presentazione della serie iPhone 15, Apple Watch Serie 9 e Watch Ultra 2 non sarebbe l'unico evento di fine 2023: ad accompagnarli ci sarebbe anche iPad Mini 7. Sono passati due anni dalla messa in commercio della sesta generazione del tablet compatto di casa Apple, e più voci di corridoio ne suggeriscono una presentazione ormai imminente.

iPad Mini 7 sta per fare il suo debutto: ancora indiscrezioni per il nuovo tablet Apple

Per il momento, le voci attorno ad iPad Mini 7 sono poche e non ci permettono di delinearne in maniera esaustiva la scheda tecnica, ma l'impressione è che sarà un aggiornamento incrementale o poco più. Una delle novità sarebbe il System-on-a-Chip, che passerebbe dallo scorso Apple A15 Bionic a 5 nm al più recente A16 a 4 nm se non addirittura l'A17 a 3 nm di nuova generazione lanciato con iPhone 15 Pro e Pro Max.

Questa non sarebbe l'unica novità, per un iPad Mini 7 che riceverebbe migliorie anche nel reparto connettività, con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, e nella fotocamera, fra Photonic Engine, modalità Ritratto e registrazione ProRes Video. Ultimo ma non ultimo lo stylus, con il tablet Mini che potrebbe ricevere la funzione Apple Pencil Hover finora esclusiva dei modelli più avanzati. Verrebbe invece mantenuto lo schermo da 7,9″, una scelta che lo porrebbe nuovamente come l'unica alternativa high-end fra i tablet compatti, categoria controversa in quanto il mercato ci insegna che i dispositivi mignon non sempre sono molto apprezzati, come nel caso di iPhone Mini.

Non c'è ancora una data precisa, ma ecco cosa riporta un report di Digitimes:

“Nel secondo trimestre, le spedizioni di iPad hanno avuto un calo sequenziale superiore a quelle dei tablet non iPad, con il risultato che la quota di spedizioni combinate di iPad ha registrato due trimestri consecutivi di calo. Tuttavia, la quota aumenterà gradualmente durante la seconda metà a causa delle esigenze di rifornimento delle scorte di Apple nel terzo trimestre e degli ordini per un nuovo iPad di piccole dimensioni nel quarto trimestre, mostrano i dati.“

Sarebbe il Q4 2023 il periodo scelto da Apple per la presentazione di iPad Mini 7, il cui lancio avverrebbe non in un evento dedicato bensì in un lancio online come solitamente avviene per i prodotti secondari.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le