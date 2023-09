La GPU di Snapdragon 8 Gen 3 mostra tutta la sua potenza su GeekBench

Ci avviciniamo a grandi passi alla data di presentazione dello Snapdragon 8 Gen 3, il futuro System-on-a-Chip prodotto da Qualcomm e che muoverà tutti i top di gamma Android di prossima generazione. Xiaomi 14, Samsung Galaxy S23, OnePlus 12, OPPO Find X7, vivo X100 e così via: tutti con un SoC che come al solito salirà di gradino delle performance. Di quanto? Ce lo svela GeekBench, nota piattaforma di benchmarking dove questa volta possiamo avere un assaggio della potenza della GPU Adreno 750.

Ecco come si comporta nei benchmark la GPU Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 3

Il test in questione è quello Vulkan, quindi riferito esclusivamente alle prestazioni grafiche dei System-on-a-Chip in ambito gaming (e non solo). Quando messa alla prova, la GPU Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 3 restituisce punteggi attorno ai 15.000 punti, superando come previsto i modelli di SoC precedenti. Rispetto alla GPU Adreno 740 di Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 2 for Galaxy, infatti, è un aumento del +50%, in linea con quanto vociferato in passato.

In precedenza, lo Snapdragon 8 Gen 3 era già apparso su GeekBench e Antutu, confermando un salto di prestazioni anche lato CPU e memorie. Ricordiamo che sappiamo già la data ufficiale di lancio, per un SoC che dovrebbe conservare lo stesso processo produttivo a 4 nm ma con una rinnovata CPU.

