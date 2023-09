Xiaomi 13T e 13T Pro ufficiali in Italia con fotocamere Leica, più aggiornamenti e Redmi Pad in regalo

La compagnia cinese è tornata con un nuovo evento e due top di gamma freschi di lancio. Si tratta di Xiaomi 13T e 13T Pro, con fotocamere Leica ed un ottimo comparto tecnico: andiamo a scoprire tutte le novità su specifiche, prezzo e uscita in Italia, insieme alle differenze tra le due versioni e alla grande novità per quanto riguarda gli aggiornamenti software!

Xiaomi 13T e 13T Pro: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi flagship

Design e display

Crediti: Xiaomi

Come anticipato dai leak dei mesi passati, la nuova gamma è basata su un dispositivo comune: si tratta di un rebrand di Redmi K60 Ultra cinese, con l'aggiunta di una comparto fotografico migliorato (è presente la partnership con Leica). I due flagship condividono design e gran parte delle specifiche, ma ci sono anche delle differenze (che riguardano il comparto tecnico e che snoccioleremo poco più avanti). In termini di stile abbiamo un look simile a quello della serie Xiaomi 13, con un modulo fotografico squadrato.

Crediti: Xiaomi

Entrambi condividono lo stesso schermo AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate fino a 144 Hz (con tecnologia AdaptiveSync), luminosità di picco di 2.600 nit, PWM Dimming a 2.880 HZ e Dolby Vision. La sicurezza è affidata ad un lettore d'impronte digitali ottico posizionato sotto il display. Gli smartphone sono dotati della certificazione IP68, contro polvere ed immersioni in acqua. Presenti all'appello tre varianti di colore: Alpine Blue, Meadow Green e Black. La scocca posteriore del modello Alpine Blue è caratterizzata dalla pelle vegana Xiaomi BioComfort mentre i modelli Meadow Green e Black, invece, hanno un pannello posteriore in vetro lucido.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Xiaomi

La prima, grande differenza tra Xiaomi 13T e 13T Pro riguarda le specifiche tecniche, precisamente il chipset che troviamo a bordo. Il modello base è equipaggiato con una soluzione MediaTek Dimensity 8200-Ultra, octa-core a 4 nm. Il fratello maggiore Pro monta invece il Dimensity 9200+, realizzato sempre a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 3,35 GHz (Cortex-X3). Lato memorie abbiamo tagli fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage (variano in base al modello). I due smartphone condividono una batteria da 5.000 mAh ma con ricarica rapida da 67W (base) e 120W (Pro). Non manca un sistema di raffreddamento basato su una piastra in acciaio inossidabile VC da 5000 mm2.

Crediti: Xiaomi

Gli utenti che si troveranno a scegliere tra una o l'altra versione non avranno conseguenze per quanto riguarda il comparto fotografico. Xiaomi 13T e 13T Pro sono dotati di un triplo modulo da 50 + 50 + 12 MP con un sensore principale IMX707 (ancora da confermare) con 24 mm di lunghezza focale e una lente asferica 7P, stabilizzazione ottica OIS, lenti Leica Summicron, teleobiettivo (con 50 mm di lunghezza focale) ed ultragrandangolare (con 15 mm di lunghezza focale). Grazie alla tecnologia DCI-P3 al 100%, le fotocamere di entrambi gli smartphone presentano una gamma di colori più ampia che aiuta a catturare ogni momento con la classica qualità del brand Leica. Frontalmente, all'interno del punch hole, trova spazio una selfie camera da 20 MP.

Gli smartphone offrono due stili fotografici originali Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant, che consentono di scattare immagini di grande impatto attraverso la riproduzione naturale dei colori, il forte contrasto e la definizione delle ombre. Sei filtri Leica richiamano il leggendario stile del brand, tra cui i più recenti Sepia e Blue, adattati dalla modalità LeicaM-Typ240 Film. Per aumentare le opzioni creative dell'utente sono presenti quattro nuove filigrane Leica, consentendo così una scelta più ampia in termini di composizioni fotografiche e dimensione delle cornici. La serie include inoltre la funzione Stili fotografici personalizzati nella modalità Pro che, impiegata per la prima volta su Xiaomi 13 Ultra, consente agli utenti di regolare colori, sfumature e texture in fase di pre-set, consentendo di preservare più dettagli e colori per la post-produzione. Le preimpostazioni preferite possono anche essere salvate per ottenere stili fotografici personalizzati. Infine, il modello 13T Pro offre il supporto alla registrazione video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit.

La nuova politica di aggiornamenti software

Insieme ai nuovo modelli della serie top, la compagnia cinese ha confermato anche i cambiamenti nella politica degli aggiornamenti. Xiaomi 13T e 13T Pro riceveranno quattro generazioni di update del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Entrambi debuttano con Android 13 e la MIUI 14. Un passo avanti importante, specialmente visto che la gamma Xiaomi 13 offre solo 3 major update di Android. Se siete curioso di scoprire qual è il produttore Android che aggiorna di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Tornando alla famiglia 13T, entro un anno dopo l'acquisto, inoltre, il cliente può godere di una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia.

Sarà inoltre disponibile un Servizio speciale di hotline VIP e un servizio di riparazione gratuita dello schermo per una sola volta presso il centro di assistenza Xiaomi durante i primi 6 mesi dall'acquisto (che deve avvenire entro un anno dal lancio del prodotto). Per concludere, gli utenti hanno diritto a 100 GB di spazio di archiviazione cloud Google One per 6 mesi di prova e a 3 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all'applicazione YouTube Music.

Xiaomi 13T – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,2 x 75,7 x 8,49 mm per 197 grammi (8,62 mm di spessore e 193 grammi per la versione in ecopelle) + certificazione IP68

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 480 Hz, 446 PPI, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 2.880 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit, Dolby Vision, Gorilla Glass 5

da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 480 Hz, 446 PPI, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 2.880 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit, Dolby Vision, Gorilla Glass 5 Lettore d'impronte sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTel Dimensity 8200-Ultra a 4 nm

a 4 nm GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.9-1.9-2.2) con lenti Leica Summicron asferiche, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo

(f/1.9-1.9-2.2) con lenti Leica Summicron asferiche, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Xiaomi 13T Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,2 x 75,7 x 8,49 mm per 206 grammi (8,62 mm di spessore e 200 grammi per la versione in ecopelle) + certificazione IP68

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 480 Hz, 446 PPI, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 2.880 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit, Dolby Vision, Gorilla Glass 5

da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 480 Hz, 446 PPI, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 2.880 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit, Dolby Vision, Gorilla Glass 5 Lettore d'impronte sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTel Dimensity 9200+ a 4 nm e fino a 3,35 GHz

a 4 nm e fino a GPU ARM Immortalis-G715

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.9-1.9-2.2) con lenti Leica Summicron asferiche, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo + video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit

(f/1.9-1.9-2.2) con lenti Leica Summicron asferiche, stabilizzazione OIS, ultra-wide e teleobiettivo + video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Xiaomi 13T e 13T Pro – Prezzo e uscita in Italia

Crediti: Xiaomi

I nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro sono disponibili all'acquisto in Italia dalla giornata del 26 settembre, al prezzo di partenza di 699,9€. I flagship sono acquistabili tramite il sito ufficiale, Amazon, i principali negozi di elettronica del paese e gli operatori telefonici. Di seguito trovate le varie configurazioni ed il relativo prezzo.

13T – 8/256 GB – 699,9€

13T Pro – 12/256 GB – 799,9€

13T Pro – 12/512 GB – 899,9€

13T Pro – 16 GB/1 TB – 999,9€

Ma attenzione: grazie ad un nostro coupon sconto esclusivo (che trovate nel box in basso), potrete acquistare la versione da 16GB/1TB con 100 euro di sconto direttamente su Mi.com. Inoltre, entrambi i dispositivi saranno disponibili in bundle con Redmi Pad SE dal 26 settembre al 31 ottobre su mi.com (e Amazon). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

