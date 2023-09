CMF by Nothing è ufficiale: ecco Buds Pro, Watch Pro e Power 65W GaN

Nothing ha finalmente svelato i primi tre prodotti del nuovo brand CMF, presentato in sordina durante il mese di agosto. I primi dispositivi smart vanno ad inserirsi nei settori più apprezzati dagli utenti, ma anche quelli più affollati: stiamo parlando di smartwatch, cuffie TWS ed ovviamente dei caricatori ad alto wattaggio. I primi tre prodotti di CMF infatti sono Buds Pro, Watch Pro e Power 65 GaN.

Moderni ed economici: ecco i primi dispositivi CMF by Nothing

CMF (Colors, Materials, Finishes) by Nothing porta oggi sui mercati internazionali tre nuovi dispositivi: il primo è Watch Pro, uno smartwatch con display AMOLED da 1.96″, tracciamento dei parametri vitali, tracciamento fino a 110 modalità sportive, sistema multi GPS, risposta alle chiamate con Bluetooth, speaker e microfono integrato. Ad alimentare il dispositivo troviamo una batteria da ben 340 mAh, mentre lo smartwatch è certificato IP68.

Le Buds Pro, invece, sono cuffie TWS con cancellazione attiva ed ibrida del rumore (ANC) fino a 45 dB, tecnologia clear call, Bluetooth 5.3 ed un particolare accento sulla riproduzione dei bassi musicali. Entrambi gli auricolari sono dotati di una batteria da 55 mAh in grado di fornire fino a 11 ore di riproduzione musicale quando l'ANC è disattivato. L'autonomia, invece, sale a 39 ore complessive quando viene utilizzata la custodia di ricarica (460 mAh).

Infine, Power 65W GaN è un caricatore con due uscite USB-C ed una USB di Tipo A. Come suggerito anche dal nome, questo dispositivo sfrutta la tecnologia GaN per fornire un output di 65W senza incorrere in surriscaldamenti o interruzioni di energia. Il caricatore offre un supporto per gli standard PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP, e Apple 2.4A.

Sia Watch Pro che Buds Pro sono disponibili nelle colorazioni bianco, nero ed arancione, mentre il caricatore Power 65 GaN viene proposto in una livrea completamente nera. Quelli che trovate qui sotto, invece, sono i prezzi in dollari (in attesa che vengano comunicati anche in euro).

CMF Buds Pro – 49$

CMF Watch Pro – 69$

CMF Power 65W GaN – 39$

