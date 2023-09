Xiaomi 14 Pro: luminosità record, sia per display che fotocamera

Xiaomi 14 Pro sarà uno dei primi se non il primo top di gamma a presentarsi al mondo con lo Snapdragon 8 Gen 3, ma come ogni flagship si concentrerà anche su altri aspetti tecnici. Display e fotocamera in primis, due elementi preponderanti per determinare le capacità di ogni smartphone, specie in questa categoria di prezzo. Ogni anno, l'asticella viene alzata sotto il profilo tecnico da parte di Xiaomi, tradizione che non cambierà con il prossimo flagship in salsa Pro.

Nuove indiscrezioni sulle specifiche di Xiaomi 14 Pro, fra schermo e fotocamera

Crediti: Kartikey Singh

Si vocifera che sarà Xiaomi 14 Ultra il modello a ricevere uno dei principali aggiornamenti per il display, ma anche nel caso di Xiaomi 14 Pro sarebbero previste novità degne di nota. Lo rivela il leaker Kartikey Singh, secondo cui lo smartphone sarebbe pronto a conquistarsi il podio come lo smartphone col display più luminoso di sempre; ben 3.000 nits, un salto in avanti notevole rispetto ai 2.600 nits di Xiaomi 13 Ultra, grazie al pannello AMOLED e dalle cornici più sottili fornito da TCL CSOT anziché da Samsung.

[JUST IN] The peak Display Brightness of Xiaomi 14 Pro touches 3000nits making it the World's Brightest display ever on a Smartphone. The Global Brightness is around 1500nits. https://t.co/kuz9Ogudye — Kartikey Singh (@That_Kartikey) September 24, 2023

A proposito di luminosità, la fotocamera. Il leaker reitera quanto vociferato in precedenza, cioè niente sensore 1″-type per Xiaomi 14 Pro, un passo indietro rispetto a Xiaomi 13 Pro che invece monta lo stesso Sony IMX989 del modello Ultra. Al suo posto, ci sarebbe un sensore da 1/1.28″ da 50 MP (forse l'OmniVision OV50H), che però vanterebbe una migliore apertura focale: rispetto a quella fissa f/1.9 del 13 Pro, il nuovo modello avrebbe lenti con apertura variabile f/1.4-4.0.

Xiaomi 13 Pro: 1' inch type + f1.9



Xiaomi 14 Pro: 1/1.28' type + f1.4 Variable Aperture — Kartikey Singh (@That_Kartikey) September 24, 2023

Non solo: anziché l'apertura a 2 step del 13 Ultra, 14 Pro avrebbe un'apertura variabile a 4 step, anche se Huawei rimane imbattuta coi suoi 10 step di P60 e Mate 50. Le novità non finirebbero qui, perché il leaker suggerisce anche l'utilizzo di un telemacro migliorato, che grazie a una messa a fuoco ridotta permetterebbe di realizzati scatti macro ancora più ravvicinati.

Exclusive: The focusing number of Xiaomi 14 Pro's Telephoto Macro has been decreased, meaning the Macro is now more effective than Xiaomi 13 Pro's one — Kartikey Singh (@That_Kartikey) September 25, 2023

Display e fotocamera non saranno le uniche novità in arrivo sulla serie Xiaomi 14: oltre alle immagini render, nelle scorse settimane si è parlato di materiali più pregiati, ricarica più rapida, selfie camera, porta USB, memorie, prezzi, data d'uscita e anche del modello Lite.

