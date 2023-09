Xiaomi 14 certificato: la ricarica sarà ancora più rapida

Aggiornamento 22/09: nuova certificazione per Xiaomi 14, la trovate nell'articolo.

Da quando praticamente tutti i produttori hanno abbandonato lo standard Quick Charge di Qualcomm, esistono smartphone come Xiaomi 14 che spinge per alzare l'asticella in termini di ricarica rapida. Una volta, praticamente tutti i top di gamma si appoggiavano alla ricarica Qualcomm, anche perché l'ultima Quick Charge 5 permetterebbe di andare oltre i 100W e non a caso la ritroviamo su Mi 10 Ultra, che però rappresenta un'eccezione. A partire dal 2019, la compagnia di Lei Jun si è prodigata per sviluppare una tecnologia proprietaria di ricarica rapida, iniziando coi 40W di Mi 9 Pro 5G per finire coi 210W di Redmi Note 12 Discovery.

Xiaomi 14 porta avanti l'evoluzione della ricarica rapida, passando da 67W a 90W

Se si escludono i top di gamma, buona parte del catalogo di fascia medio/alta di Xiaomi ha trovato nella ricarica rapida a 67W lo standard di partenza. Ne sono un esempio modelli come Xiaomi 13, 11T, Redmi Note 12 Pro ed altri ancora, ma dopo due generazioni passate così sembra essere arrivato il momento di progredire ulteriormente.

Dalla Cina arriva la notizia della certificazione dell'inedito caricatore Xiaomi MDY-14-EC, le cui specifiche svelano una potenza di ricarica di 90W (20V 4.5A). Secondo le indiscrezioni, questo sarebbe lo standard previsto per il prossimo Xiaomi 14 e con esso tutti quei modelli che avranno l'upgrade da 67W a 90W. A ulteriore conferma che si tratti del caricatore del futuro top di gamma Xiaomi c'è anche la certificazione 3C effettuata sullo smartphone (23127PN0CC).

Una buona notizia, specialmente se si considera che Xiaomi continua a fornire il caricatore nella confezione dei suoi smartphone, salvo cambiamenti, e che le batterie dovrebbero aumentare. Resta da scoprire se Xiaomi 14 Pro e Ultra rimarranno a 120W o se si spingeranno più in là, anche perché la compagnia ha dimostrato di poter arrivare fino a 300W.

