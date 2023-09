GOGOBEST GF100 semplifica gli spostamenti in città: ora in offerta lampo e con Coupon -100€!

Arriva una nuova promozione targata GOGOBEST, stavolta dedicata ad un veicolo green diverso dal solito. Si tratta infatti di un triciclo elettrico, una soluzione che semplifica gli spostamenti in città puntando sulla comodità e sulla semplicità di utilizzo. GOGOBEST GF100 forse non sarà un modello per tutti ma di certo accontenta alla grande gli utenti in cerca di un veicolo comodo ed utilissimo sia per gli spostamenti che per le commissioni quotidiane (grazie alla presenza di un pratico cestino posizionato sul retro).

Doppio sconto GOGOBEST GF100: il city tricycle per i tuoi spostamenti sostenibili è in offerta lampo e con Coupon

Crediti: GOGOBEST

In questi mesi ci siamo abituati a scoprire nuove bici elettriche ma in realtà in panorama dei veicoli green è decisamente più vasto. Il triciclo elettrico GOGOBEST GF100 è adatto a coloro i quali hanno problemi con le due ruote (per timori o impedimenti fisici) ma si sposa alla perfezione con le esigenze quotidiane di tutti. Parliamo, infatti, di una soluzione con un motore da 350W, una batteria rimovibile da 36V 15Ah, autonomia fino a 70 km e la possibilità di affrontare salite con inclinazione fino a 30°.

Crediti: GOGOBEST Crediti: GOGOBEST Crediti: GOGOBEST Crediti: GOGOBEST Crediti: GOGOBEST Crediti: GOGOBEST Crediti: GOGOBEST

Grazie al suo design, il triciclo elettrico offre una seduta comoda, un manubrio ergonomico, una maggiore sicurezza durante gli spostamenti e non solo. Grazie al cestino posteriore (davvero capiente, fino a 25 kg) è possibile riporre e trasportare borse, buste della spesa, animali domestici, tutto senza ingombro durante la guida. Quest'ultima risulta fluida grazie alla presenza di un cambio Shimano a 7 velocità mentre gli pneumatici da 24 x 2.125″ contribuiscono ad avere una stabilità maggiore. Non manca un sistema con doppi freni (anteriore e posteriore); quello frontale è una soluzione a V, più leggera e facile da riparare. Per concludere abbiamo un pratico display LCD (con resistenza IPX5) che permette di visualizzare in modo chiaro i parametri della corsa.

Crediti: GOGOBEST

Il triciclo elettrico GOGOBEST GF100 è in promozione sullo store ufficiale con uno sconto di ben 1000€: l'offerta lampo dedicata fa scendere il prezzo a 999,9€ ed utilizzando il Coupon da 100€ presente nel box in basso la cifra finale sarà di soli 899,9€ (ovviamente con spedizione EU gratis)! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. Oltre a questo modello elettrico in promozione lo store GOGOBEST propone anche tante altre occasioni per risparmiare sulle migliori e-bike: date un'occhiata alla pagina dedicata alle promo della settimana!

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con GOGOBEST.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le