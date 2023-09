Xiaomi Band 8 Active compare nell’app ufficiale: presentazione a sorpresa in arrivo?

In queste ore l'app Mi Fitness è stata aggiornata probabilmente per prepararsi all'imminente arrivo in Europa di Xiaomi Band 8, ma il nuovo aggiornamento ha riservato anche qualche sorpresa. All'interno della lista dei dispositivi compatibili, infatti, è comparsa anche l'inedita Xiaomi Smart Band 8 Active che era emersa online negli scorsi giorni.

Xiaomi Band 8 Active è già disponibile nell'app Mi Fitness

Crediti: Mi Fitness

Secondo le prime indiscrezioni, Xiaomi Smart Band 8 Active non sarebbe altro che una versione leggermente rivista e potenziata di Redmi Smart Band 2, dispositivo arrivato anche in Italia nel corso degli scorsi mesi. Le specifiche emerse online, infatti, puntano proprio verso questa direzione, anche se non è chiaro in quali paesi sarà effettivamente disponibile.

Tramite Mi Fitness, il dispositivo compare impostando la regione su “Italia“, quindi è possibile che nel corso dell'evento odierno in cui Xiaomi annuncerà l'arrivo Band 8 nel nostro paese possa esserci a sorpresa anche il nuovo modello Active con schermo più grande. L'app non fornisce ulteriori dettagli sul dispositivo, né tantomeno (al momento) permette il collegamento della versione CN di Xiaomi Band 8.

Non ci resta quindi che attendere ancora poche ora prima di scoprire se questo nuovo dispositivo sarà disponibile anche nel nostro paese.

