Xiaomi Smart Band 8 Active trapela in rete: si tratta di una vecchia conoscenza?

L'arrivo di Xiaomi Smart Band 8 in occidente sembra essere imminente, con nuovi modelli che continuano ad apparire in rete e che a quanto pare andranno ad arricchire l'offerta wearable del colosso cinese. In queste ore, infatti, è apparso sul sito di un rivenditore autorizzato Xiaomi la nuova Smart Band 8 Active, un nuovo modello che potrebbe rivelarsi però essere un semplice rebrand di un dispositivo Redmi.

Xiaomi Smart Band 8 Active potrebbe essere un rebrand di Redmi Smart Band 2

Crediti: MIUI Polska

Sull'e-commerce online Mi-Store.pl, reseller autorizzato Xiaomi, è apparso in queste ore il nuovo fitness tracker Xiaomi Smart Band 8 Active, modello a quanto pare inedito che non è ancora arrivato nemmeno in Cina. Il dispositivo condivide gran parte delle specifiche tecniche e design con Redmi Smart Band 2: abbiamo infatti a disposizione un schermo da 1.47″ con cinturino in TPU, pulsossimetro e accelerometro.

Con una batteria da 210 mAh e il supporto per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), battito cardiaco, sonno, stress, ciclo mestruale, e 50 modalità sportive, questo nuovo dispositivo potrebbe essere proposto in due varianti: uno con cinturino nero ed uno rosa.

Le differenze con Redmi Smart Band 2 (qui la nostra recensione) sembrano essere davvero minime: la texture che riveste il dispositivo sembra essere più lucida, mentre a disposizione ci sono più modalità sportive e il monitoraggio automatico invece che manuale per l'ossigeno nel sangue.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni da parte di Xiaomi, mentre l'arrivo ufficiale della Smart Band 8 in Europa sembra essere previsto il mese di ottobre.

