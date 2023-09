Xiaomi Watch 2 Pro e Band 8 ufficiali in Italia: specifiche e prezzi

Oltre ai nuovi 13T e 13T Pro, all'evento odierno in quel di Berlino c'è stato spazio anche per Xiaomi Watch 2 Pro e per il lancio occidentale della Xiaomi Band 8. Per l'occasione, la compagnia cinese di Lei Jun ha scelto di rinnovare la sua proposta nel settore degli indossabili, fra smartwatch e smartband: vediamo quali sono le novità.

Xiaomi porta in Italia i nuovi prodotti indossabili: tutte le novità di Watch 2 Pro e Band 8

Xiaomi Watch 2 Pro

La prima novità di Xiaomi Watch 2 Pro è il software, adesso basato sul sistema operativo Wear OS di Google, il ché significa integrazione con le varie Gapps, come Assistant, Maps e Wallet. Offre uno schermo circolare AMOLED da 1,43″ (466 x 466 pixel, 326 PPI) con Always-On, oltre 20 watch face pre-installate, luminosità fino a 600 nits e l'integrazione di una corona rotante per muoversi in interfaccia, menu e app, in accoppiata a vari cinturini removibili.

Misura 47,6 x 45,9 x 11,8 mm, ha un peso di 54,5 grammi, cinturini da 135~205 mm ed è certificato 5ATM, per una scocca realizzata in acciaio inox con due tasti fisici sulla destra. Ad alimentarlo c'è il nuovo microchip Snapdragon W5+ Gen 1 di casa Qualcomm, alimentato da una batteria da 495 mAh con ricarica magnetica che offre fino a 65 ore d'autonomia.

È dotato di memorie da 2/32 GB e connettività LTE (solo nella variante apposita), Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2 e GPS a doppia frequenza con 5 sistemi satellitari coperti, utile per tracciare in maniera precisa i propri spostamenti e allenamenti. Questa tecnologia va così ad arricchire le oltre 150 modalità sportive integrate dal nuovo smartwatch Xiaomi, con misurazione del battito cardiaco, dell'ossigeno nel sangue, del sonno, della temperatura e analisi della composizione corporea.

Xiaomi Band 8

Al contrario di Watch 2 Pro, conosciamo piuttosto bene Xiaomi Band 8: l'abbiamo già recensita, e adesso disponibile anche in occidente. È certificazione 5ATM e ha uno schermo ovale AMOLED da 1,62″ con Always-On e oltre 200 quadranti (5 sono interattivi in stile gaming), protezione Gorilla Glass 3 e cornice metallica NVCM in colorazione Gold o Graphite Black. Inoltre, c'è un nuovo design a sgancio rapido per i cinturini, disponibili in pelle intrecciata, a scacchi, in acciaio inox e a doppia fascia.

La smartband è alimentata dal chipset Apollo 4 Blue Lite, e ha una batteria da 190 mAh che offre fino a 16 giorni d'autonomia, e c'è anche la ricarica migliorata che arriva al 100% in 1 ora. Può essere usata per monitorare oltre 150 modalità sportive, con dati in tempo reale, statistiche d'allenamento, monitoraggio frequenza cardiaca, SpO 2 , VO2 Max, sonno e ciclo mestruale. Inoltre, la modalità Pebble permette di agganciarla alla scarpa e avere dati sulla corsa e consigli su una migliore postura.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch 2 Pro è disponibile in Italia al prezzo di 269,99€ per la versione Bluetooth e di 329,99€ per la versione LTE; acquistandolo entro il 27 settembre da Mediaworld o Unieuro c'è l'offerta Early Bird per pagare 249,99€ quella Bluetooth.

Xiaomi Band 8 è disponibile in Italia al prezzo di 39,99€, e acquistandola entro il 27 settembre sul sito mi.com si riceve in bundle con la Running Clip.

