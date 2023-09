Ultenic K10 è la friggitrice ad aria per piatti gustosi e sani, ora a soli 71€

Chi ha detto che non è possibile mangiare sano ma con gusto? Uno degli accessori da cucina più amati è senza dubbio la friggitrice ad aria: un prodotto che consente di preparare tanti manicaretti deliziosi, ma senza gli eccessi della frittura. Se stai cercando un modello completo ed accessibile, allora Ultenic K10 è la soluzione adatta: è in offerta con codice sconto e grazie alla spedizione gratis dall'Europa arriverà in un lampo!

Codice sconto Ultenic K10: la friggitrice ad aria scende di prezzo con spedizione EU

Crediti: Ultenic

Con Ultenic K10 cucinare pasti salutari e gustosi, magari in modo rapido, non sarà più un problema. La friggitrice ad aria è dotata di una potenza di 1.500W ed una capienza di ben 5 litri, con una temperatura massima fino a 205°C. Si tratta di una soluzione perfetta per tutta la famiglia e grazie alla tecnologia Dual Air puoi cuocere il cibo fino a 4 volte più velocemente rispetto ad un forno, con una cottura a tutto tondo (per pietanze calde e croccanti al punto giusto).

La parte superiore ospita un pratico display touch con 11 pietanze preimpostate. Il cestello (realizzato in alluminio con un rivestimento antiaderente) è completamente removibile e facile da lavare, inoltre può andare senza problemi anche in lavastoviglie.

Crediti: Ultenic

La friggitrice ad aria Ultenic K10 torna in offerta ad un prezzo super: l'occasione arriva da Banggood con un codice sconto dedicato. Riscattando il coupon il dispositivo scende a soli 71€, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. E per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione. Un piccolo appunto: si tratta della versione K10-E, ossia senza funzioni smart. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

