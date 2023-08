Xiaomi o OPPO? No, la ricarica a distanza diventa realtà con Toyota

Se il vostro smartphone del futuro sarà in grado di ricaricarsi a distanza potrebbe dover ringraziare una compagnia inaspettata, ovvero Toyota. Nota perlopiù per il suo lavoro in ambito automobilistico, la compagnia nipponica si ramifica in vari settori, e con la sua divisione Toyoda Gosei sta investendo per la creazione di un sistema di ricarica wireless a distanza che permetta a dispositivi come i telefoni di abbandonare la necessità del cavo.

Toyota sta lavorando alla tecnologia di ricarica wireless a distanza per gli smartphone

Toyoda Gosei, a subsidiary of Toyota Corporation, is developing a new wireless charging tech for phones.



It will be able charge phones & other devices 5 to 10 meters away without using wires.



This tech will be practically implemented in households post-2025. pic.twitter.com/1Lrj50voxZ — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 9, 2023

Di caricare i dispositivi dalla distanza se ne parla da molto tempo, specialmente negli ultimi 2 o 3 anni, da quando compagnie come Xiaomi hanno annunciato di avere dei prototipi funzionanti ma evidentemente non ancora pronti al pubblico. All'annuncio dell'azienda di Lei Jun seguirono OPPO, Motorola e Huawei, anch'esse prontamente in azione per dimostrare di saper fare lo stesso salvo poi nicchiare su quando questa tecnologia potrebbe raggiungere gli scaffali.

Nel caso di Toyota, anzi, di Toyoda Gosei, il leaker Sudhanshu Ambhore parla di una funzionalità che permetterebbe agli utenti di tenere gli smartphone da 5 a 10 metri di distanza dal caricatore grazie all'utilizzo di onde elettromagnetiche. Il piano è quello di introdurre questa feature entro il 2024 su dispositivi per l'illuminazione e sensori domotici, per poi espandersi ad altri settori come veicoli elettrici e smartphone verso il 2025.

Con investimenti di circa 7 milioni di dollari e la partnership con la statunitense Ossia, Toyoda sta realizzando dei trasmettitori simili a plafoniere da installare in case e uffici, da cui verranno dirette le onde elettromagnetiche verso i dispositivi da ricaricare. Onde evitare che ci sia una concentrazione di elettromagnetismo sui corpi umani, le onde vengono fatte rimbalzare sulle pareti e direzionate verso questi dispositivi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le