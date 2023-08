Instagram sposa la causa dei pieghevoli: adesso è a prova di foldable

Da qui a qualche anno, ogni anni si venderanno decine di milioni di smartphone pieghevoli, sempre più persone ne utilizzeranno uno nel quotidiano e sarà necessario che l'ecosistema software sia adeguato. Perché è inutile avere un prodotto così tanto sofisticato quanto costoso e ritrovarsi con un'esperienza non all'altezza delle aspettative, anche quando si parla di app come Instagram.

Il nuovo aggiornamento di Instagram adatta l'interfaccia agli smartphone pieghevoli

Dopo anni dalla comparsa dei primi smartphone pieghevoli sul mercato, finalmente il team di sviluppatori di Meta ha deciso di adeguarsi, aggiornando l'app di Instagram affinché l'interfaccia si adattasse agli schermi pieghevoli. In precedenza, la UI non sfruttava al meglio queste diagonali di forma squadrata, e il risultato erano strane proporzioni e tasti mal disposti: adesso, invece, è stata inserita una colonna sulla sinistra che contiene i vari tasti Home, Cerca, Nuovo post, Reels, Profilo, Mi Piace e Messaggi, mentre la parte a centro/destra è interamente occupata da foto e video del feed. In questo modo, l'interazione a due mani a pieghevole aperto risulta più agevole.

Attenzione, però, perché l'aggiornamento è pensato con i pieghevoli della gamma Samsung Galaxy Z Fold, visto il recente lancio del suo quinto capitolo, perciò è tutto da vedere cosa accadrà con i modelli di altre aziende.

