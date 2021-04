OPPO: la ricarica a distanza in azione nel nuovo video

La ricarica wireless a distanza poteva sembrare magia fino a qualche anno fa, ma stiamo assistendo a passi da gigante da parte dei produttori. Dopo Xiaomi e Motorola, anche OPPO ha colto la palla al balzo, stupendo il proprio pubblico all Mobile World Congress 2021 di Shanghai. In occasione della fiera della tecnologia, la società ha svelato la sua tecnologia senza fili Wireless Air Charging, con una clip che vede protagonista OPPO X, il rollable che abbiamo testato con mano giorni fa.

Aggiornamento 16/04: a distanza di mesi, possiamo nuovamente apprezzare le capacità della ricarica a distanza targata OPPO in un nuovo video dal vivo. Lo trovate a fine articolo.

La ricarica wireless a distanza diventa realtà anche per OPPO con la tecnologia Wireless Air

OPPO Wireless Air Charging in Action 🔥 pic.twitter.com/kGJPnWoin6 — TechDroider (@techdroider) February 23, 2021

Ma oggi non ci concentreremo sul display estendibile di OPPO X, perché il prototipo è stato sfruttato per mettere in mostra la ricarica wireless a distanza. Quella di OPPO è una clip abbastanza sintetica, 30 secondi in cui vediamo lo smartphone in grado di caricarsi senza l'ausilio di alcun contatto fisico. Nel video vediamo OPPO X poggiato sopra a un pad di legno per la ricarica wireless, continuando a ricaricarsi anche da sollevato. A differenza di Xiaomi, però, la modalità di OPPO non copre un'ampia area, dato che la ricarica avviene entro 10 centimetri dalla base.

A closer look at Wireless Air Charging



Working on or off axis with the charger, you can charge up and use the smartphone at the same time without being tethered to a charging stand or cable! 🚫 🔌 #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs — OPPO (@oppo) February 23, 2021

Ipotizziamo che il vantaggio per OPPO possa essere quello di proporre la ricarica wireless a distanza ad un costo più contenuto, senza la necessità di avere un'antenna in casa per la ricarica. Mancano ancora dettagli e probabilmente è ancora presto per parlarne con concretezza, con OPPO che potrebbe aumentare il range nel prossimo futuro. E voi cosa preferireste, una ricarica wireless a distanza di pochi centimetri o di qualche metro?

Nuovo video dal vivo | Aggiornamento 16/04

Sembra ancora lontana l'epoca in cui potremo avere smartphone in grado di caricarsi senza fili a distanza, se mai ciò accadrà su larga scala. Sicuramente OPPO è in prima fila per compiere questo traguardo, come dimostrato in occasione del MWC 2021 di Shanghai. Ma il prototipo dello smartphone srotolabile OPPO X non accenna a smettere di far parlare di sé, grazie ad un nuovo video dal vivo.

Un video che da un lato alimenta l'hype dei tech entusiast, ma che dall'altro dimostra le forti limitazioni di questa tecnologia. Rispetto a quella di Xiaomi, la ricarica wireless a distanza di OPPO è ancora soggetta alla necessità di mantenere una certa prossimità fra smartphone e basetta di ricarica. Insomma, c'è ancora del lavoro da fare per renderla una funzionalità effettivamente funzionale, contrariamente a quanto dimostrato allo stato attuale.

