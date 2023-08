Redmi 12 5G: rivelato il prezzo di lancio in Europa

Dopo il poco entusiasmo suscitato dal lancio di Redmi 12, nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente Redmi 12 5G, una variante più avanzata e convincente per chi è alla ricerca di novità. E dopo l'esordio in India, lo smartphone low-cost sta arrivando anche in Europa, e mentre attendiamo che ciò avvenga ufficialmente è trapelato in rete quello che sarebbe il suo prezzo di vendita.

Xiaomi sta per lanciare Redmi 12 5G in Europa, ecco quale sarà il prezzo di vendita

Lo riporta il blog Appuals: Redmi 12 5G dovrebbe debuttare nel mercato europeo nella variante da 4/128 GB al prezzo di 219€, nelle tre colorazioni Black, Blue e Silver. Rispetto a quello visto presentare in India, lo smartphone sarebbe quasi identico, se non per la selfie camera, che scenderebbe da 8 a 5 MP.

Per il resto, la versione europea di Redmi 12 5G rimarrebbe immutata, perciò con uno schermo LCD da 6,79″ Full HD+, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di 550 nits, software Android 13 con MIUI 14, SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a 4 nm con memorie LPDDR4X e UFS 2.2, batteria da 5.000 mAh con ricarica 18W, 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, sensore ID, ingresso mini-jack, USB-C, sensore ID laterale e doppia fotocamera da 50+2 MP con lente di profondità.

