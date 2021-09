Motorola Air Charging: la ricarica a distanza è quasi pronta per il mercato

Sono passati un bel po' di mesi dal debutto della tecnologia di ricarica wireless a distanza di Motorola (qui trovate tutti i dettagli, con immagini e video) ma ora il produttore di smartphone è tornato alla carica con la seconda generazione. Stavolta si cambia nome e si passa da One Hyper a Motorola Air Charging: andiamo a vedere quali sono le novità.

Motorola Air Charging: tutto sulla nuova versione della ricarica wireless a distanza

La tecnologia Motorola Air Charging è quasi pronta per il mercato e sono stati fatti tanti passi avanti importanti: insomma, pare proprio che il futuro della ricarica sia in questa particolare tecnologia che libera dall'ingombro dei fili e permette di caricare più dispositivi contemporaneamente. In fondo sia Xiaomi che OPPO sono tutt'ora al lavoro sulle rispettive soluzioni: la ricarica wireless a distanza di Motorola e degli altri brand potrebbe diventare realtà (a livello consumer) prima di quanto immaginiamo, anche se per il momento dobbiamo portare pazienza.







Tornando alle novità della tecnologia di Motorola, la nuova generazione si basa sulla bellezza di 1.600 antenne integrate all'interno della stazione di ricarica. Si tratta di un numero che pare sufficiente per identificare ed evitare in modo intelligente gli esseri umani: la ricarica viene interrotta grazie alla tecnologia di “monitoraggio biologico”, in grado di rilevare con precisione la presenza di esseri viventi. La stazione è in grado di caricare fino a 4 dispositivi entro un raggio di 3 metri (1 metro, nella prima gen), con una potenza massima di 5W. Viene garantita la massima sicurezza e stabilità grazie all'utilizzo di un chipset indipendente ed un algoritmo dedicato, ma non ci sono ulteriori dettaglio.

Purtroppo Motorola non ha annunciato le tempistiche per una versione commerciale anche se – stando alle parole di uno dei dirigenti – la nuova tecnologia sarebbe quasi pronta per l'applicazione nella vita quotidiana.

