Xiaomi 13 Ultra si fa attendere: slitta la data di lancio

Aggiornamento 12/03: spunta una nuova data per la presentazione di Xiaomi 13 Ultra, la trovate nell'articolo.

Niente da fare per il MWC 2023 di Barcellona: il lancio del tanto atteso Xiaomi 13 Ultra non è avvenuto e bisognerà aspettare i prossimi mesi. Alla fiera catalana è stato presentato il trittico Xiaomi composto da 13, 13 Pro e 13 Lite, tutti e tre accompagnati dalla MIUI 14 Global, ma chi sta attendendo il vero top di gamma dovrà pazientare ancora un po', come rivela un leaker.

Xiaomi 13 Ultra: nuove informazioni, fra immagini e data di presentazione

Le immagini render apparse in rete mostrano nel dettaglio come dovrebbe essere fatto Xiaomi 13 Ultra. Queste immagini non sono affatto ufficiali, però, in quanto sono state realizzate da un designer ma su basi “ufficiose”, cioè la prima foto dal vivo che avrebbe paparazzato il modello Ultra della serie 13.

Nelle immagini vediamo ben rappresentato quello che dovrebbe essere il nuovo modulo fotografico, sempre circolare e posizionato al centro come 12S Ultra. La differenza starebbe nella finitura generale, con la parte superiore che si collegherebbe alla scocca senza uno scalino netto bensì con linee più morbide e sinuose. Come nelle foto, anche qua vediamo la plastica ruvida come materiale utilizzato, per migliorare il grip e restituire il feeling tipico delle fotocamere.

Oltre ai render, sul social cinese Weibo è apparsa anche una nuova foto di Xiaomi 13 Ultra, questa volta raffigurante lo smartphone nella classica cover anti-spione che non permette di scorgerne alcun dettaglio.

Passiamo adesso all'argomento “data”: dopo non essere stato presentato al MWC 2023, si vociferava che Xiaomi 13 Ultra sarebbe stato lanciato il 6 aprile per lo Xiaomi Fan Festival 2023, ma secondo l'ultimo leaker bisognerà attendere il mese di maggio 2023. Tuttavia, è possibile che il 6 aprile avvenga la presentazione in Cina, mentre a maggio quella in occidente, visto che il tweet è in risposta a quello in cui Ice Universe menziona Xiaomi 13 Ultra Global.

Xiaomi 13 Ultra == May 2023 https://t.co/rzoxVzBy28 — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 10, 2023

Fino ad allora, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato, dove trovate tutte le informazioni su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il